Fue una hermosa palillona: ¿Quién era Jancy España, joven que murió carbonizada en Tegucigalpa?

De tan solo 19 años y con toda una vida por delante, Jancy murió en un incendio en su vivienda en el Mirador de Oriente, en Tegucigalpa. ¿Qué se sabe del incendio?

  • 27 de septiembre de 2025 a las 17:30
Jancy España fue una hermosa palillona en sus tiempos de colegiala. Participó en los desfiles del pasado 15 de septiembre de 2024.

 Foto: Redes sociales-@jancy_arevalo
En 2024, Jancy España Arévalo había recibido su título de secundaria como Bachiller Técnico en Administración Hotelera.

 Foto: Redes sociales-@jancy_arevalo
Se sabe que la joven trabajaba en un restaurante de comida rápida y que, después de una larga jornada, llegó a su casa a descansar, sin imaginar que horas más tarde perdería la vida en un incendio.

 Foto: Redes sociales-@jancy_arevalo
El voraz incendio ocurrió en horas de la madrugada del sábado 27 de septiembre en su vivienda, ubicada en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales-@jancy_arevalo
La abuela de la joven relató que, después de regresar de trabajar, Jancy se acostó a dormir junto a su perro.

 Foto: Redes sociales-@jancy_arevalo
“Ella vino de trabajar como a las 9 de la noche, se acostó alrededor de las 11 y de ahí no supimos más... El incendio ocurrió como a la 1 de la madrugada”, relató la abuela.

 Foto: Redes sociales-@jancy_arevalo
“Ella no salió, no sé qué le pasó, no sé si dejó algo conectado, no se sabe”, agregó. La mascota de la joven logró salvarse del voraz incendio.

 Foto: Redes sociales-@jancy_arevalo
Jancy era una joven muy atractiva físicamente; incluso fue reina de belleza en el municipio de Nueva Armenia, Francisco Morazán, en 2023.

 Foto: Redes sociales-@jancy_arevalo
Pero además de su belleza, era dedicada y talentosa. Según su abuela, Jancy era chef y ya destacaba en el mundo de la cocina. La recuerda como una joven muy alegre.

 Foto: Redes sociales-@jancy_arevalo
Tan solo meses después de haber recibido su título, la joven ya trabajaba y forjaba su futuro. Sin embargo, murió carbonizada en su vivienda, y aún no hay información sobre qué provocó el incendio.

 Foto: Redes sociales-@jancy_arevalo
