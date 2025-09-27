Fue una hermosa palillona: ¿Quién era Jancy España, joven que murió carbonizada en Tegucigalpa?

Jancy España fue una hermosa palillona en sus tiempos de colegiala. Participó en los desfiles del pasado 15 de septiembre de 2024.
En 2024, Jancy España Arévalo había recibido su título de secundaria como Bachiller Técnico en Administración Hotelera.
Se sabe que la joven trabajaba en un restaurante de comida rápida y que, después de una larga jornada, llegó a su casa a descansar, sin imaginar que horas más tarde perdería la vida en un incendio.
El voraz incendio ocurrió en horas de la madrugada del sábado 27 de septiembre en su vivienda, ubicada en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa.
La abuela de la joven relató que, después de regresar de trabajar, Jancy se acostó a dormir junto a su perro.
“Ella vino de trabajar como a las 9 de la noche, se acostó alrededor de las 11 y de ahí no supimos más... El incendio ocurrió como a la 1 de la madrugada”, relató la abuela.
“Ella no salió, no sé qué le pasó, no sé si dejó algo conectado, no se sabe”, agregó. La mascota de la joven logró salvarse del voraz incendio.
Jancy era una joven muy atractiva físicamente; incluso fue reina de belleza en el municipio de Nueva Armenia, Francisco Morazán, en 2023.
Pero además de su belleza, era dedicada y talentosa. Según su abuela, Jancy era chef y ya destacaba en el mundo de la cocina. La recuerda como una joven muy alegre.
Tan solo meses después de haber recibido su título, la joven ya trabajaba y forjaba su futuro. Sin embargo, murió carbonizada en su vivienda, y aún no hay información sobre qué provocó el incendio.