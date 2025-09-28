¿Quién es y qué se sabe del joven encontrado muerto tras salir al Carnaval de Tegucigalpa?

Con varias heridas provocadas con un puñal fue encontrado el cuerpo de 'Mechita', quien, según la primera información, salió el sábado 27 de septiembre por la tarde para el festival capitalino, pero fue encontrado en la mañana muerto. ¿Qué se sabe sobre este crimen?
La mañana de este domingo -28 de septiembre- fue encontrado sin vida el cuerpo de un joven en una quebrada del sector "B" de la colonia Villa Nueva.
La víctima fue identificada únicamente como Isac, alias "Mechita", según la información publicada por dos de sus amistades en sus redes sociales.
Información preliminar indica que "Mechita" había salido por la tarde del pasado sábado al Carnaval de Tegucigalpa, celebrado en el bulevar Suyapa, pero no regresó a su casa esa noche.
Por la mañana, vecinos de la zona informaron el hallazgo del cuerpo de un joven en la quebrada, el cual, según los reportes, presentaba varias heridas provocadas con un puñal.
Al momento del hallazgo, el joven vestía un pantalón blanco, camiseta negra y tenis negros con detalles en rojo, por lo que sus familiares lo reconocieron de inmediato.
De acuerdo con su hermano, Isac trabajaba como mototaxista en la misma colonia y era reconocido por las personas que residen en la zona.
Según las autoridades que realizaron la inspección inicial en el lugar, se iniciarán las investigaciones correspondientes del caso.
El cuerpo fue trasladado en una sábana blanca a la morgue para los procedimientos legales y médicos correspondientes. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables.
Familiares piden a las autoridades que se investigue el caso, mientras que sus amistades lamentan su muerte. "Pucha, Mechita", "Qué pesar por su familia. Dios lo reciba", son algunos de los comentarios publicados.