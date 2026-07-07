Solo una de cada siete capturas por extorsión terminó en condena entre 2022 y 2025

El análisis también identificó una inconsistencia entre las estadísticas oficiales del Estado. Mientras la Secretaría de Seguridad reporta 2,003 sentencias condenatorias por extorsión entre 2022 y 2025, el Poder Judicial -la institución responsable de emitirlas y registrarlas- contabiliza únicamente 1,180.La diferencia asciende a 823 resoluciones, equivalente a un 70% más de las registradas por el Poder Judicial para el mismo período.Ese contraste adquiere mayor peso porque las 7,654 capturas por extorsión se produjeron en medio del estado de excepción, una medida que amplió las facultades de las fuerzas de seguridad, suspendió garantías constitucionales y permitió ejecutar allanamientos y detenciones bajo un marco extraordinario de control territorial.