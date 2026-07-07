Dicen... dicen que la escoba azul por fin empezó a barrer refundidores

TRONAR. La bulla en las filas azules es que el regreso de JOH va a tronar el 26 de este mes. El ex manda a decir que le harán otro recibimiento frente a Toncontín, porque parece que Palmerola no se dará abasto. Será.

BARRER. ¿Será cierto que la escoba azul por fin está empezando a barrer refundidores en varias instituciones y que pronto habrá chamba para los activistas cachurecos?

FUEGO. En la Perla del Ulúa columbraron a Bartolo haciendo lo único que sabe hacer a las mil maravillas: atizar el fuego de las protestas, en este caso, de los taxistas.

CHICO. Ajá, ¿y qué mejor si el fuego está facilito de atizar con ese leñazo que Alexander López les asestó a los progreseños? Como decía el recordado Tres Patines: “Cosa más grande en la vida, chico”.

PEAJE. ¿Se acuerdan del Corredor Turístico? Xiomara lo habría inaugurado de no ser porque Bartolo les zampó fuego a las casetas de peaje. Los refundidores no hacen ni dejan hacer, porque pararon el proyecto -por el tal peaje- y nunca lo reactivaron con fondos del Estado.

CERO. Avisan que en el San Felipe reducirán a cero la mora quirúrgica oftalmológica; o sea, dicen, el “papi” hará en cinco meses lo que Xiomara no pudo hacer en cuatro años.

AMABLE. ¿Se acuerdan de la gran alharaca que hacía el Amable desagradable con las brigadas de médicos y docentes cubanos? A ver cuándo el MP investiga los millones que sacó del Injupemp -pisto de los pensionados y jubilados- para pagarles los casi tres mil dólares por cabeza que ganaban esos señores.

GRATIS. Por cierto, las cirugías de ojos concluirán esta semana gracias al apoyo de una brigada de médicos israelíes que trajo la embajada, incluidas más de 200 cirugías de cataratas. Y esta brigada sí viene de gratis.

CABO. “Al cabo que ni quería”, como decía el Chavo del Ocho, uno de los tantos memes que les han sacado a los mexicanos en esas redes. Por lo menos ya no habrá más muertos en esas dizque celebraciones de los charros.

PELOTAS. Bueno, y como la “people” sigue en modo mundial y solo piensa en pelotas, es desgarrador ver a Cristiano Ronaldo llorar tras la eliminación de Portugal. Adiós a una leyenda y a la espera de que Messi sobreviva hasta el final.

YES. Y, solo para que vean, como decía Frijol: quien manda, manda y, si se equivoca, vuelve a mandar. Trump le ordenó al tal Infantino suspender la expulsión de uno de su selección, y el susodicho se le cuadró y contestó: “¡Yes, sir!”.