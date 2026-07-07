Dicen... dicen que la escoba azul por fin empezó a barrer refundidores

<b>TRONAR. </b>La bulla en las filas azules es que el regreso de JOH va a tronar el 26 de este mes. El ex manda a decir que le harán otro recibimiento frente a Toncontín, porque parece que Palmerola no se dará abasto. Será.<b>BARRER</b>. ¿Será cierto que la escoba azul por fin está empezando a barrer refundidores en varias instituciones y que pronto habrá chamba para los activistas cachurecos?<b>FUEGO</b>. En la Perla del Ulúa columbraron a Bartolo haciendo lo único que sabe hacer a las mil maravillas: atizar el fuego de las protestas, en este caso, de los taxistas.<b>CHICO.</b> Ajá, ¿y qué mejor si el fuego está facilito de atizar con ese leñazo que Alexander López les asestó a los progreseños? Como decía el recordado Tres Patines: “Cosa más grande en la vida, chico”.<b>PEAJE.</b> ¿Se acuerdan del Corredor Turístico? Xiomara lo habría inaugurado de no ser porque Bartolo les zampó fuego a las casetas de peaje. Los refundidores no hacen ni dejan hacer, porque pararon el proyecto -por el tal peaje- y nunca lo reactivaron con fondos del Estado.<b>CERO.</b> Avisan que en el San Felipe reducirán a cero la mora quirúrgica oftalmológica; o sea, dicen, el “papi” hará en cinco meses lo que Xiomara no pudo hacer en cuatro años.<b>AMABLE.</b> ¿Se acuerdan de la gran alharaca que hacía el Amable desagradable con las brigadas de médicos y docentes cubanos? A ver cuándo el MP investiga los millones que sacó del Injupemp -pisto de los pensionados y jubilados- para pagarles los casi tres mil dólares por cabeza que ganaban esos señores.<b>GRATIS. </b>Por cierto, las cirugías de ojos concluirán esta semana gracias al apoyo de una brigada de médicos israelíes que trajo la embajada, incluidas más de 200 cirugías de cataratas. Y esta brigada sí viene de gratis.<b>CABO. </b>“Al cabo que ni quería”, como decía el Chavo del Ocho, uno de los tantos memes que les han sacado a los mexicanos en esas redes. Por lo menos ya no habrá más muertos en esas dizque celebraciones de los charros.<b>PELOTAS.</b> Bueno, y como la “people” sigue en modo mundial y solo piensa en pelotas, es desgarrador ver a Cristiano Ronaldo llorar tras la eliminación de Portugal. Adiós a una leyenda y a la espera de que Messi sobreviva hasta el final.<b>YES. </b>Y, solo para que vean, como decía Frijol: quien manda, manda y, si se equivoca, vuelve a mandar. Trump le ordenó al tal Infantino suspender la expulsión de uno de su selección, y el susodicho se le cuadró y contestó: “¡Yes, sir!”.