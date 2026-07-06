Condiciones secas predominan este martes 7 de julio con lluvias en tres regiones

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas predominarán este martes 7 de julio en la mayor parte del territorio hondureño, aunque se prevén lluvias y chubascos en sectores del oriente, norte y noroccidente del país, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos, explicó que una vaguada en altura favorecerá la formación de precipitaciones en algunas zonas del país pese al predominio del tiempo estable. "Para este día estarán predominando condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional; una vaguada en altura va a estar interactuando con el transporte de humedad desde el mar Caribe y esto va a estar produciendo lluvias y chubascos principalmente en la región oriental, áreas de la región norte y también en la región noroccidental", indicó García.

El pronosticador también informó que continuará la presencia de polvo del Sahara sobre Honduras con concentraciones de entre 30 y 40 microgramos por metro cúbico. "También esperamos presencia del polvo del Sahara en concentraciones de 30 a 40 microgramos por metro cúbico", agregó el experto. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. "En cuanto a la altura del oleaje estaría de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y también de 1 a 3 pies en el Golfo de Fonseca", señaló García.