Argentina-Egipto y Colombia-Suiza definen los últimos clasificados a Cuartos del Mundial

Atlanta, Estados Unidos.- Continúa la actividad del Mundial 2026 este martes 07 de julio con el cierre de los Octavos de Final, dónde se definirán las últimas dos selecciones clasificadas a la siguiente ronda a partir de las 10:00 a. m., hora hondureña.

Messi vs Salah, un duelo sin precedentes en mundiales

Comenzamos con el partido entre la Argentina de Lionel Messi, que viene de sufrir más de lo esperado contra la debutante Cabo Verde en 16avos de final, un encuentro donde el astro argentino anotó su vigésimo gol en Copas del Mundo, contra la Egipto de Mohamed Salah, que avanzó por primera vez a una ronda de eliminación directa, dejando en el camino a la rocosa Selección de Australia desde los once pasos. Este será el primer enfrentamiento en la historia de la competición entre Argentina y Egipto, con un único antecedente que data de 2008 (amistoso y victoria de la albiceleste por 2-0).

Argentina ha ganado cada uno de sus últimos ocho partidos de la Copa del Mundo contra naciones africanas, incluidos dos de 2026 (contra Argelia por 3-0 y ante Cabo Verde con un marcador final de 3-2), anotando dos o más goles en sus últimos 10 cruces mundialistas.

Por su parte, Egipto busca convertirse en la quinta nación africana en alcanzar los Cuartos de Final en un Mundial tras Camerún en 1990, Senegal en 2002, Ghana en 2010 y Marruecos en 2022, manteniendo su invicto en los cuatro partidos que ha disputado del presente torneo.

Colombia y Suiza van por el último boleto a Cuartos de Final

Unas horas más tarde, a las 2:00 p.m., Colombia, encabezada por la figura de Luis Díaz, se encontrará con la Selección de Suiza, que aún no conoce la derrota en el Mundial 2026.

Este será el quinto enfrentamiento entre Suiza y Colombia en todas las competiciones, con un único precedente en Copas del Mundo que tuvo lugar en la Fase de Grupos de 1994 (victoria cafetera por 2-0).

Colombia ha superado solo una de sus tres eliminatorias previas de Octavos de Final allá por Brasil 2014 y gracias a un doblete de James Rodríguez, se clasificaron por primera y única vez a unos Cuartos de Final en la máxima cita de selecciones. En cambio, Suiza ha ganado tres partidos consecutivos en la Copa Mundial por primera vez, logrando la victoria en cinco de sus ocho encuentros bajo la dirección de Murat Yakin, lo que supone tanto el mayor número de triunfos como el mejor porcentaje (62,5%) de cualquier seleccionador suizo en la historia del torneo.