Mbappé atiza contra senadora de Paraguay: "Es una mujer despreciable e indigna"

Increíble pero cierto. Kylian Mbappé protagonizó un cruce de palabras con una senadora de Paraguay, política que fue señalada como racista con sus comentarios. Esto fue lo que sucedió entre el jugador y la senadora.
Todo se originó luego que Francia eliminara a Paraguay del Mundial con gol de penal de Kylian Mbappé. En redes sociales se activó la polémica por este juego y ahí se dio el cruce entre el jugador y la política.
El 10 de Francia respondió dentro y fuera de la cancha a los paraguayos, quienes por varios minutos del partido jugaron con fuerza desmedida.
Fue la senadora paraguaya Celeste Amarilla quien escribió un mensaje en contra de Mbappé y fue tildada de racista por lo escrito en X.
La senadora dijo que Mbappé era un "camerunés colonizado". Además, escribió en contra de Mbappé: "Fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".
Y añadió que Mbappé "estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped..."
A su vez, reprochó a los jugadores de Paraguay por no "haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido" a Mbappé.
Mbappé no se quedó callado y en X empezó diciendo: "Madame Celeste Amarilla. Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha destilado pasión y honor a lo largo de toda la competición".
Este fue el mensaje que la senadora dejó en X. Mbappé siguió contestando: "Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país".
Y cerró: "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".