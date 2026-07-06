Fichajes Honduras: Bombazo en Motagua, recién ascendido se refuerza y; ¿Quioto a Olimpia?

Motagua se refuerza con destacado delantero y Romell Quioto es busca de equipo. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Cristian "Pin" Gutiérrez - Tal como lo adelanto EL HERALDO, el mediocampista fue anunciado como nuevo fichaje del Juticalpa FC.
Daniel Indio - Los canecheros también anunciaron en redes sociales la llegada del defensa central de 26 años.
Avner Portillo - El lateral derecho sigue en Victoria y será nuevo fichaje del Independiente de Siguatepeque.
Juergen García - El guardameta, mundialista con Honduras en la Copa Mundial Sub-20 de Argentina, anunció su despedida de Leones HT6, luego de que la institución vendiera su categoría.
Cristian Cálix - El volante fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Estrella Roja de Danlí, equipo al que llega tras su paso por Olancho FC.
Fernando Molina - El DT que dirigió recientemente al Choloma, fue oficializado como nuevo técnico del Parrillas One.
Michaell Perelló - EL HERALDO pudo confirmar que el guardameta continuará su carrera con el Independiente de Siguatepeque.
Mathías Techera - El uruguayo volverá a vestir la camiseta de las Panteras tras ser anunciado como una de las nuevas incorporaciones del Independiente.
Adrián Ramírez - El conjunto de Siguatepeque también cerró la contratación del lateral izquierdo, con pasado en Real Sociedad y el propio Independiente.
Sebastián Espinoza - El habilidoso futbolista reforzará el ataque del Independiente. El delantero llega procedente del Platense de Puerto Cortés, luego de ser cedido nuevamente por Real España.
Sendell Cruz - De acuerdo con información obtenida por EL HERALDO, el experimentado atacante regresará a la Liga Nacional tras alcanzar un acuerdo con el Independiente de Siguatepeque.
André Orellana - EL HERALDO conoció además que la directiva del Independiente mantiene negociaciones para concretar la incorporación del defensor hondureño.
Leider Anaya - El club también tiene en carpeta al delantero colombiano, quien figura entre las opciones para fortalecer el frente de ataque.
Luis Meléndez - Otro futbolista que interesa al Independiente de Siguatepeque es el mediocampista, cuyo nombre está siendo analizado por la institución.
Rubilio Castillo - El delantero hondureño protagonizó uno de los movimientos más llamativos del mercado de pases tras convertirse en nuevo jugador de Olancho FC.
Gerson Valladares - El entrenador de las reservas de Olancho FC no sigue luego de varios torneos dedicados al desarrollo de jóvenes futbolistas.
Mauro De Giobbi - El extécnico de Juticalpa FC fue anunciado para tomar el puesto de Gerson Valladares como DT de reservas.
Antony Erazo - El atacante hondureño se convirtió en nuevo refuerzo de los Lobos UPNFM, conjunto dirigido por Salomón Názar.
Julián Glavocic - El lateral izquierdo argentino fue anunciado como incorporación de Lobos UPNFM para afrontar el próximo torneo Apertura.
Romell Quioto - Aunque actualmente se encuentra sin equipo, estaría muy cerca de definir su futuro. Desde Arabia Saudita aseguran que mantiene conversaciones avanzadas con el Al-Ula FC, club de la primera división de ese país. Por el momento, Olimpia está descartado.
Jonathan Moya - Desde Costa Rica informan que el delantero será nuevo fichaje de Motagua. Llega procedente del Al-Bukiryah Football Club de la Liga Príncipe Mohammad bin Salman, la segunda categoría del fútbol de Arabia Saudita y firmará por 2 años.
Erick "Yio" Puerto - Tras fichar por el BATE Borisov, ya está listo para debutar. El delantero hondureño forma parte de la convocatoria para enfrentar al equipo albanés AF Elbasani en la primera ronda de la UEFA Conference League.