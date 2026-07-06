  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU

El delantero de Estados Unidos había sido expulsado en el triunfo 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 10:32
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
1 de 16

Revuelo internacional por la última revelación de Donald Trump sobre lo que hizo con la FIFA en pleno Mundial 2026.

 Fotos: Cortesía.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
2 de 16

La polémica por la tarjeta roja de Folarin Balogun se convirtió en uno de los temas más comentados del Mundial 2026.

 Foto: EFE.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
3 de 16

El delantero de Estados Unidos había sido expulsado en el triunfo 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina por una entrada sobre Tarik Muharemović.

 Foto: EFE.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
4 de 16

Como consecuencia, Balogun debía cumplir un partido de suspensión y perderse el duelo de octavos de final contra Bélgica.

 Foto: EFE.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
5 de 16

Sin embargo, la FIFA sorprendió al anunciar que dejó sin efecto la sanción tras revisar la jugada.

 Foto: EFE.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
6 de 16

La decisión permitió que el atacante del Mónaco quedara habilitado para disputar el compromiso decisivo.

 Foto: EFE.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
7 de 16

La medida generó fuertes críticas de la Federación de Bélgica, que anunció acciones para intentar revertir el fallo.

 Foto: Cortesía redes.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
8 de 16

Desde la UEFA también cuestionaron la determinación al considerar que comprometía la igualdad de condiciones en el torneo.

 Foto: EFE.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
9 de 16

La controversia aumentó luego de que trascendiera la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 Foto: Cortesía redes.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
10 de 16

Trump confirmó públicamente que intervino para pedir una revisión del caso ante la FIFA.

 Foto: Cortesía redes.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
11 de 16

El mandatario aseguró que la expulsión de Balogun había sido una decisión injusta y desproporcionada.

 Foto: EFE.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
12 de 16

Según explicó, la acción fue simplemente un choque entre dos futbolistas que corrían a gran velocidad.

 Foto: EFE.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
13 de 16

También criticó que la jugada fuera revisada en cámara lenta, argumentando que eso alteró la percepción de la acción.

 Foto: EFE.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
14 de 16

Trump incluso puso en duda el criterio del árbitro brasileño Raphael Claus al evaluar la jugada.

 Foto: EFE.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
15 de 16

Además, reveló que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la sanción.

 Foto: Cortesía redes.
Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU
16 de 16

Tras esa gestión y la revisión del caso, la FIFA retiró la suspensión, permitiendo que Folarin Balogun pudiera jugar el partido de octavos de final frente a Bélgica.

 Foto: Cortesía redes.
Cargar más fotos