Insólito: Donald Trump revela lo que hizo para que le quitaran tarjeta roja a Balogun de EE UU

Revuelo internacional por la última revelación de Donald Trump sobre lo que hizo con la FIFA en pleno Mundial 2026.
La polémica por la tarjeta roja de Folarin Balogun se convirtió en uno de los temas más comentados del Mundial 2026.
El delantero de Estados Unidos había sido expulsado en el triunfo 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina por una entrada sobre Tarik Muharemović.
Como consecuencia, Balogun debía cumplir un partido de suspensión y perderse el duelo de octavos de final contra Bélgica.
Sin embargo, la FIFA sorprendió al anunciar que dejó sin efecto la sanción tras revisar la jugada.
La decisión permitió que el atacante del Mónaco quedara habilitado para disputar el compromiso decisivo.
La medida generó fuertes críticas de la Federación de Bélgica, que anunció acciones para intentar revertir el fallo.
Desde la UEFA también cuestionaron la determinación al considerar que comprometía la igualdad de condiciones en el torneo.
La controversia aumentó luego de que trascendiera la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Trump confirmó públicamente que intervino para pedir una revisión del caso ante la FIFA.
El mandatario aseguró que la expulsión de Balogun había sido una decisión injusta y desproporcionada.
Según explicó, la acción fue simplemente un choque entre dos futbolistas que corrían a gran velocidad.
También criticó que la jugada fuera revisada en cámara lenta, argumentando que eso alteró la percepción de la acción.
Trump incluso puso en duda el criterio del árbitro brasileño Raphael Claus al evaluar la jugada.
Además, reveló que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la sanción.
Tras esa gestión y la revisión del caso, la FIFA retiró la suspensión, permitiendo que Folarin Balogun pudiera jugar el partido de octavos de final frente a Bélgica.