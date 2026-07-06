CR7: "No voy a ser más o menos Cristiano por ganar la Copa del Mundo"

7,330 días después de jugar sus primeros minutos en un Mundial, Cristiano Ronaldo ha echado el cierre. Derrotado, él y la selección portuguesa, por España (1-0), por un gol de Mikel Merino, deja el torneo como el único jugador en casi un siglo que ha marcado en seis ediciones, pero sin lograr el título que le hubiese sentado en la mesa de los más grandes de la historia. Un adiós cruel, sí, pero ganándose el respeto de todos.