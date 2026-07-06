Masivos cortes de luz para este martes 7 de julio en varios departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó masivos cortes de luz para este martes -07 de julio- en al menos seis departamentos del país. Colón, Santa Bárbara, Cortés, Copán, Francisco Morazán y Olancho son los departamentos que se verán afectados ante la falta de suministro eléctrico desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde en algunas zonas. Cuadrillas de la empresa estarán realizando trabajos en diversas zonas, por lo que la ENEE recomienda tomar medidas en barrios, colonias y aldeas. Aquí el listado completo:

Colón de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Tocoa aldeas: parte de Corocito, Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua y Quebrada de Arena. Bo. El Centro, Bo. Abajo, Bo. Buenos Aires, El Edén, Colón, La Esperanza, Bo. Las Flores, La Brassavola, La Génesis, Bo. El Estadio, Bo. Las Brisas, La Norteña, Bo. Manga Seca, Naciones Unidas, San Isidro, col. Miraflores, La Jiret, La Génesis, Palmeras, Mall Mega Plaza, col. Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, El Pedregal, DIPPSA, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán. Tocoa (Aldeas): Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre y Res. Prado Verde. Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza (Playa de Ganado, La Polla, Antigual), El Plantel, Machones, Gasolinera Uno Bonito, El Feo, Plantaciones de Standard Fruit Co., Piedra Blanca, Francia, Limoncito, municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones e Icoteas. Zonas afectadas: Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán), Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, Margen Izquierda (Río Claro, 5.to Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea), Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silín, Moradel. Castilla: Puerto Castilla, Empresa Nacional Portuaria ENP, Standard Fruit Co., Base Naval. Trujillo (Barrios y Colonias): Bo. El Centro, Río Negro, El Cerrito, col. Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, Bo. San Martín, col. Sixto Cacho, col. Manuel Bonilla, Sector de la Playa, col. 19 de Abril, Jericó, col. Los Maestros, Capiro, Centro, Hospital Salvador Paredes, Centro Penitenciario. Municipio de Santa Fe: San Antonio, Guadalupe, Playas de Mojaguay, Cunda, Hidroeléctrica Betulia y Betulia.

Santa Bárbara de 8:20 a.m. a 2:20 p.m.

Municipio de Protección, Santa Bárbara: Casco urbano de Protección y las aldeas: El Chile, San Isidro, Las Naranjas, Copo Helado, Nueva Victoria, El Zarzal, Las Delicias, Buenos Aires, Corralitos, Los Naranjos, Pueblo Nuevo, La Pozona, Nuevos Horizontes y los caseríos cercanos. Municipio de San Luis, Santa Bárbara: Las aldeas: Los Puentes, Los Mayas, La Unión, Palma Real, Santa Elena, El Playón, San Miguel, Regadillo, Quebrada de Minas y los caseríos cercanos.

Nueva Arcadia, Copán, de 8:20 a.m. a 2:20 p.m.

Municipio de Nueva Arcadia, Copán: Las aldeas: Chalmeca, Cuchilla Sapa, El Limón, Las Niguas, El Sanjón, Los Naranjos y los caseríos cercanos.

Omoa, Cortés de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.

Omoa: Milla 4, Milla 5, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Res. Masca, Res. Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas (Cuyamel, San Carlos y Cortecito).

Distrito Central, F.M. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Parte de la col. Payaquí, Edificio Nivo Las Lomas, Centro Comercial Plaza Las Lomas, Restaurante Xunan, parte de la col. Lomas del Mayab y zonas aledañas.

Olancho de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.