Transportistas protestan por aumento de la tasa vehicular en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.- Las protestas contra el incremento de la tasa vial municipal continuaron este lunes 6 de julio en El Progreso, Yoro, donde taxistas, transportistas y representantes de distintos sectores sociales salieron nuevamente a las calles para exigir que se derogue el ajuste aprobado por la Corporación Municipal. Desde tempranas horas, los manifestantes se concentraron en el puente La Democracia, uno de los principales accesos a la ciudad, donde realizaron una jornada de protesta que provocó el cierre de las carreteras que comunican a El Progreso con San Pedro Sula y Tela, generando complicaciones para cientos de conductores. Tras ser retirados de algunos puntos donde mantenían los bloqueos, los transportistas organizaron una caravana con destino a la alcaldía municipal para continuar presionando a las autoridades y reiterar su rechazo al incremento de la tasa vehicular.

Los manifestantes sostienen que el nuevo cobro representa un aumento de hasta un 300 %, una cifra que consideran desproporcionada y difícil de asumir para quienes dependen del transporte como principal fuente de ingresos.

Además, cuestionan que el ajuste no vaya acompañado de mejoras visibles en la infraestructura vial ni en los servicios municipales.



Denuncian ataques

Durante la jornada, varios transportistas denunciaron que elementos antimotines utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar una de las manifestaciones, situación que, según afirmaron, también dejó algunas unidades con daños materiales. A pesar de ese incidente, un contingente de la Policía Nacional acompañó parte de la movilización con el propósito de evitar enfrentamientos y garantizar que la protesta se desarrollara sin hechos de violencia como los registrados días atrás. Los manifestantes insistieron en que continuarán realizando acciones de presión hasta obtener una respuesta favorable de la municipalidad, al considerar que el incremento de la tasa afectará tanto a los transportistas como a otros sectores productivos de la ciudad.

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