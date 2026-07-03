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Pobladores y transportistas protestas en El Progreso contra aumento a tasa municipal vial

Pobladores, taxistas y la Cámara de Comercio exigen al alcalde instalar una mesa de diálogo con todos los sectores para revisar el incremento excesivo

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 08:54
Pobladores y transportistas protestas en El Progreso contra aumento a tasa municipal vial

Los manifestantes fueron enfrentados por los uniformados con el uso de gas lacrimógeno.

 Captura de video.

Yoro, Honduras.- La Policía Nacional intenta desalojar este viernes a manifestantes que desde tempranas horas mantienen bloqueadas varias vías de acceso en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, en rechazo al incremento de la tasa municipal vial.

La situación se dio en las cercanías de los puentes de Quebrada Seca y Las Núñez, dos de los principales puntos donde transportistas y pobladores instalaron las protestas para impedir el paso de vehículos y llamar la atención de las autoridades municipales.

Entre los participantes de la manifestación se encuentran pobladores, taxistas y representantes de la Cámara de Comercio de El Progreso, quienes bloquearon las salidas hacia los municipios de Tela y Santa Rita como medida de presión contra el aumento que califican de excesivo.

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Los manifestantes aseguran que la nueva tasa vial, que llega con un aumento del 300% y entró en vigencia el 1 de julio, representa una carga económica para la población y el sector transporte, por lo que exigen la suspensión de la medida hasta que exista un proceso de diálogo con todos los sectores involucrados.

Como principal demanda, los protestantes solicitan que el alcalde de El Progreso convoque a una mesa de diálogo para discutir el incremento y buscar una solución consensuada que responda a las preocupaciones de la ciudadanía y del sector empresarial.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas o lesionadas durante el desalojo que incluyó gas lacrimógeno. Sin embargo, la presencia policial se mantiene en la zona para restablecer el tránsito en las principales vías afectadas por las protestas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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