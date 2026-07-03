Pobladores y transportistas protestas en El Progreso contra aumento a tasa municipal vial

Yoro, Honduras.- La Policía Nacional intenta desalojar este viernes a manifestantes que desde tempranas horas mantienen bloqueadas varias vías de acceso en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, en rechazo al incremento de la tasa municipal vial.

La situación se dio en las cercanías de los puentes de Quebrada Seca y Las Núñez, dos de los principales puntos donde transportistas y pobladores instalaron las protestas para impedir el paso de vehículos y llamar la atención de las autoridades municipales.

Entre los participantes de la manifestación se encuentran pobladores, taxistas y representantes de la Cámara de Comercio de El Progreso, quienes bloquearon las salidas hacia los municipios de Tela y Santa Rita como medida de presión contra el aumento que califican de excesivo.