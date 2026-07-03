¿Qué enfermedad apagó la vida de Arístides Aceituno, pionero del periodismo digital en Honduras?

La trayectoria de Arístides Aceituno con Montecinos se remonta desde antes de la fundación de Hondudiario. "Nos encontramos él en una empresa, yo en otra, de ahí posteriormente en la universidad, y después cuando fundamos la empresa de servicios profesionales de comunicación, empezamos a trabajar en el año 1997", recordó Montecinos durante el noticiero de Renato Álvarez.