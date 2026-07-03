¿Qué enfermedad apagó la vida de Arístides Aceituno, pionero del periodismo digital en Honduras?

El periodista Arístides Luis Aceituno Calderón, fundador del primer medio digital en el país denominado Hondudiario.com, falleció en un centro asistencial de la capital la noche del reciente jueves 2 de julio, conmocionando al gremio periodístico del Honduras. ¿Qué enfermedad le arrebató la vida? A continuación los detalles.
Según dio a conocer su socio, Víctor Montecinos, Arístides falleció tras haberse sometido a una complicada cirugía para extirparle un tumor cerebral.
"Él hace unos ocho años manifestaba que tenía un vértigo, un vértigo que lo hacía perder la parte motora y sentía cierto malestar. Le hicieron radiografía durante todo ese tiempo", detalló Montecinos.
Según su socio, fue hace alrededor de dos meses que los síntomas encontraron una explicación definitiva. "Este año, hace como dos meses, hizo una tomografía y le detectaron un tumor debajo del cerebelo, ya de 3 centímetros, por lo que procedieron con urgencia, con la anuencia de él y de su familia, a practicar la operación el sábado pasado", agregó Montecinos.
Desafortunadamente, Arístides no logró sobrevivir a las complicaciones de su operación y pereció, causando un gran dolor en el gremio periodístico, sobre todo en su generación.
"Los periodistas de Honduras estamos conmovidos porque falleció un colega nuestro, generacional, de aulas universitarias, destacado periodista, fundador de Hondudiario", lamentó desde anoche el periodista Renato Álvarez, durante su espacio de noticias.
Según Álvarez, el desenlace tomó por sorpresa incluso a quienes lo conocían de cerca, pues el deterioro definitivo se hizo evidente solo cuatro días antes de su muerte. "Nos tomó por sorpresa saber que desde hace unos cuatro días recayó en su salud Arístides Aceituno"
La trayectoria de Arístides Aceituno con Montecinos se remonta desde antes de la fundación de Hondudiario. "Nos encontramos él en una empresa, yo en otra, de ahí posteriormente en la universidad, y después cuando fundamos la empresa de servicios profesionales de comunicación, empezamos a trabajar en el año 1997", recordó Montecinos durante el noticiero de Renato Álvarez.
De esa alianza nació, en septiembre de 2023, Hondudiario.com, el primer proyecto que marcó la era del periodismo digital en Honduras. Bajo la dirección de Arístides se convirtió en la primera de las fuentes consultadas por la comunidad hondureña dentro y fuera del país.
Aunque antes del salto a lo digital, el periodista hondureño construyó una base sólida en otros medios de comunicación como Diario Tiempo y La Prensa por alrededor de cuatro años.
La carrera profesional de Aceituno no solo se limitó a la sala de redacción, también fue el fundador de SEPROC (Servicios Profesionales de Comunicación). Además, mantenía cercanía con figuras de la política, entre ellas el actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien es el padrino de una de sus hijas menores.
El recorrido profesional de Arístides, originario de Talanga, Francisco Morazán, fue reconocido recientemente. El Congreso Nacional le entregó un galardón en mayo pasado en el marco del Día del Periodista Hondureño, en honor a sus más de cuatro décadas de trayectoria y a su papel en la apertura de la era de la información digital en el país.
Montecinos lo describió como su "compañero de siempre, hermano, colega y socio". A las muestras de pesar se sumó el Colegio de Periodistas de Honduras: "El periodismo de Honduras está de luto. Qué descanse en paz, nuestro siempre y querido colega", escribieron en su página oficial. Asimismo, colegas, amigos y seres queridos de Aceituno, expresaron sus condolencias en redes sociales, donde además adjuntaron fotos de recuerdo.
Los restos mortales del periodista hondureño están siendo velados este viernes 3 de julio en la Funeraria La Auxiliadora, ubicada en el bulevar Suyapa de la capital. Posteriormente, será sepultado en el Cementerio Jardines de Paz Suyapa.