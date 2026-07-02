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Anunciaron que hay fondos: requisitos para solicitar un préstamo para vivienda con Banhprovi

Los hondureños pueden aplicar a préstamos para vivienda social con tasas del 4% y a préstamos para vivienda de clase media con tasas del 7%. ¿Qué documentos debe tener a mano?

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 15:05
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Tras varios meses de espera, a través de sus redes sociales, Banhprovi dio a conocer que ya hay fondos disponibles mediante su banca de primer piso e invitó a los interesados a presentarse a cualquiera de sus agencias a nivel nacional.

 Foto: Redes sociales
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"Sí, tenemos fondos disponibles para financiamiento de vivienda a través de nuestra Banca de Primer Piso", publicaron en sus redes sociales. Pero, ¿cuáles son los requisitos para aplicar a un financiamiento de vivienda?

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Los interesados deben presentar una serie de requisitos. Sin embargo, antes deben tener en cuenta que Banhprovi ofrece préstamos para vivienda social y para vivienda de clase media.

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En el caso de la vivienda social, Banhprovi ofrece hasta 1.3 millones de lempiras a una tasa de interés anual del 4%.

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Para vivienda de clase media, Banhprovi ofrece préstamos de hasta cuatro millones de lempiras a una tasa de interés anual del 7%.

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En cuanto a los requisitos, las autoridades detallan en su sitio web que se necesita: copia del Documento Nacional de Identificación (DNI), constancia de trabajo con deducciones, constancia de no poseer bienes inmuebles o ubicación catastral.

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Además, solicitan un croquis de la vivienda actual, recibo de servicios públicos, constancia bancaria con saldos promedio de los últimos 12 meses y estados de cuenta de los últimos 12 meses de la cuenta de ahorros.

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Posteriormente, se deberá presentar la documentación de la vivienda que se desea adquirir, entre ella la promesa de compraventa y una copia de la escritura pública.

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También se requiere el pago de bienes inmuebles al día, un croquis del proyecto con su ubicación y coordenadas, así como los planos del proyecto.

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Además, se solicitará un plan de inversión y el avalúo de la propiedad. Los interesados pueden acudir a cualquiera de las agencias de Banhprovi.

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