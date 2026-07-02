Anunciaron que hay fondos: requisitos para solicitar un préstamo para vivienda con Banhprovi

Tras varios meses de espera, a través de sus redes sociales, Banhprovi dio a conocer que ya hay fondos disponibles mediante su banca de primer piso e invitó a los interesados a presentarse a cualquiera de sus agencias a nivel nacional.
"Sí, tenemos fondos disponibles para financiamiento de vivienda a través de nuestra Banca de Primer Piso", publicaron en sus redes sociales. Pero, ¿cuáles son los requisitos para aplicar a un financiamiento de vivienda?
Los interesados deben presentar una serie de requisitos. Sin embargo, antes deben tener en cuenta que Banhprovi ofrece préstamos para vivienda social y para vivienda de clase media.
En el caso de la vivienda social, Banhprovi ofrece hasta 1.3 millones de lempiras a una tasa de interés anual del 4%.
Para vivienda de clase media, Banhprovi ofrece préstamos de hasta cuatro millones de lempiras a una tasa de interés anual del 7%.
En cuanto a los requisitos, las autoridades detallan en su sitio web que se necesita: copia del Documento Nacional de Identificación (DNI), constancia de trabajo con deducciones, constancia de no poseer bienes inmuebles o ubicación catastral.
Además, solicitan un croquis de la vivienda actual, recibo de servicios públicos, constancia bancaria con saldos promedio de los últimos 12 meses y estados de cuenta de los últimos 12 meses de la cuenta de ahorros.
Posteriormente, se deberá presentar la documentación de la vivienda que se desea adquirir, entre ella la promesa de compraventa y una copia de la escritura pública.
También se requiere el pago de bienes inmuebles al día, un croquis del proyecto con su ubicación y coordenadas, así como los planos del proyecto.
Además, se solicitará un plan de inversión y el avalúo de la propiedad. Los interesados pueden acudir a cualquiera de las agencias de Banhprovi.