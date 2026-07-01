Protección del Estado: el privilegio que tendrá Juan Orlando Hernández tras su regreso a Honduras

El expresidente Juan Orlando Hernández regresará a Honduras luego de permanecer más de tres años en una prisión de Estados Unidos. ¿Contará con protección del Estado? Esto fue lo que reveló el ministro de Seguridad de Honduras.
El regreso de Hernández fue confirmado el pasado 29 de junio, cuando un juez natural decidió suspender la orden de captura y la alerta internacional que existía contra el exmandatario.
En una entrevista brindada a diferentes medios de comunicación, el ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez, fue consultado sobre si al expresidente "¿se le brindará protección?".
Velásquez aseguró que: "Él es un señor expresidente, un exmandatario del país, y como tal él tiene la protección especial del Estado y contará con los esquemas de seguridad que como exmandatario tienen todos los mandatarios que han sido parte de nuestra administración pública”.
El pasado lunes, el ministro de Seguridad indicó que "A partir de este momento, del momento en que se hizo vigente la resolución judicial, ya está libre de cualquier persecución penal y por tanto puede ingresar al país cuando él lo considere pertinente”.
"Recibimos de la Corte Suprema de Justicia un oficio, una comunicación judicial, en la cual se nos informa que la orden de captura que estaba pendiente contra el expresidente Hernández ha sido suspendida temporalmente", expresó.
Velásquez aseguró que el oficio recibido de la CSJ "nos instruyen para que todos los organismos de persecución penal del Estado, incluyendo la Policía Nacional, quitemos de los sistemas esa orden que estaba vigente".
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) respondió de manera favorable a la solicitud que el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado realizó a través de su apoderado legal, quien pidió que se revocara la orden de captura vigente en su contra.
Las autoridades fijaron para el 3 de agosto, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de declaración de imputado para Juan Orlando Hernández.
El expresidente confirmó que regresará a Honduras en los últimos días de julio y que lo hará en vuelos comerciales, si no existe algún contratiempo que lo obligue a viajar antes.