Muere niño de 10 años, tercera víctima de explosión de cohetería en Nueva Arcadia

Copán, Honduras.- Un niño de apenas 10 años de edad se convirtió este jueves en la tercera víctima de la explosión de pólvora en una cohetería clandestina en Nueva Arcadia, Copán.
La tragedia, que ocurrió al filo del mediodía del miércoles en una vivienda en la comunidad de La Colmena, Nueva Arcadia, Copán, dejó inicialmente un muerto y varios heridos, entre ellos tres menores con quemaduras de gravedad.
Las víctimas fueron identificadas únicamente por sus edades, encontrando sin vida en la escena a una mujer de 48 años; mientras que los menores fueron trasladados en condición grave al Hospital de Occidente.
El mismo miércoles murió uno de los heridos, una niña de entre 6 a 8 años de edad, que sucumbió a las lesiones a la altura del desvío a San José, cuando era trasladada en una ambulancia.
Este jueves por la mañana se registró la muerte de otro de los menores, un pequeño de 10 años en el hospital de Santa Rosa de Copán.
Los sobrevivientes permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Occidente, con quemaduras de segundo y tercer grado.
Asimismo, una niña de aproximadamente 10 años está grave, por lo que una vez que la estabilicen será trasladada al Centro Hondureño para el Niño Quemado (CENIQ).