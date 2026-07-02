Muere niño de 10 años, tercera víctima de explosión de cohetería en Nueva Arcadia

Copán, Honduras.- Un niño de apenas 10 años de edad se convirtió este jueves en la tercera víctima de la explosión de pólvora en una cohetería clandestina en Nueva Arcadia, Copán.

La tragedia, que ocurrió al filo del mediodía del miércoles en una vivienda en la comunidad de La Colmena, Nueva Arcadia, Copán, dejó inicialmente un muerto y varios heridos, entre ellos tres menores con quemaduras de gravedad.

Las víctimas fueron identificadas únicamente por sus edades, encontrando sin vida en la escena a una mujer de 48 años; mientras que los menores fueron trasladados en condición grave al Hospital de Occidente.