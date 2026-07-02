España vs Austria EN VIVO: Hora y canal que transmite partido del Mundial 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- La selección española está enfrentando a Austria por dieciseisavos de final del Mundial 2026 .

Aunque también prometió esa presión Uruguay, hombre a hombre del estilo Marcelo Bielsa, pero acabó jugando incluso con línea de siete atrás cuando España tuvo el balón en un partido, eso sí, marcado por la dureza física.

Esta propició dos bajas en España para el partido ante Austria: Nico Williams -lesión muscular en el aductor derecho- y Yeremy Pino -esguince acromioclavicular-. Ninguno estará presente en el partido y deja a Luis de la Fuente con pocas opciones en los extremos.

Lamine Yamal repetirá como titular mientras va cogiendo ritmo de competición y por la izquierda lo hará Álex Baena, quien anotó el tanto de la victoria ante Uruguay. Eso sí, sin opciones desde el banquillo para dinamizar el encuentro, aunque Víctor Muñoz se sentará con los suplentes, pero solo con un entrenamiento con el grupo y casi nulas opciones de participar. La punta del ataque será para Mikel Oyarzabal.

De hecho, la única novedad que se espera en el once titular es la presencia de Dani Olmo en lugar de Mikel Merino, con el objetivo de tener mejor juego entrelíneas en el último tercio del ataque. Además, la duda reside en el lateral derecho, con Pedro Porro y Marcos Llorente alternando titularidades en los tres partidos previos del Mundial.

El resto se esperan los mismos que ante Uruguay, manteniendo a Rodri y Pedri en la base del centro del campo a pesar de las críticas externas de las que les defiende a ultranza su seleccionador.

Sin sorpresas para evitar la sorpresa. Aunque España no ha ganado una eliminatoria mundialista desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 -una eliminación en fase de grupos y dos en octavos de final, ante Rusia y Marruecos, respectivamente-, afronta la nueva eliminatoria de dieciseisavos como gran favorita a pasar de ronda.

Además de atesorar jugadores de más calidad y confiar en que Lamine Yamal siga creciendo y sea determinante, la solidez defensiva de España marcó su primera fase. Ningún gol encajado -única selección en conseguirlo junto a México- y un Unai Simón que persigue un récord. Si no encaja gol en 89 minutos superará el récord de más tiempo sin recibir un tanto en un Mundial de Walter Zenga en 1990.

Enfrente, España tendrá a una selección que se clasificó en el último segundo para las eliminatorias. Segunda de su grupo, con agonía. El 2-2 ante Argelia valía a ambas selecciones para estar en la siguiente ronda, pero Riyad Mahrez anotó para Argelia en el minuto 93, dejando fuera momentáneamente a Austria hasta que en el 96 marcó Sasa Kalajdzic para darle la clasificación a su país.

Una selección austriaca que cerró su fase de grupos ganando a Jordania 3-1, perdiendo con Argentina 2-0 y empatando a tres ante Argelia. Irregularidad para la selección dirigida por Ralf Rangnick, técnico alemán con gran calado en el fútbol austríaco.

Este fue uno de los principales impulsores del ‘gegenpressing’ moderno, un sistema basado en presionar de manera inmediata, coordinada y agresiva después de perder el balón para recuperarlo en campo rival y evitar que el rival se organice con pelota, el gran fuerte de la selección española.

Un modelo que, aunque no ha llevado a su máxima expresión en este torneo, les permitió volver a un Mundial 28 años después.