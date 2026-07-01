Alcaldía refuerza vigilancia por emergencia de agua potable en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) intensificó los operativos de control en distintos sectores del Distrito Central, como parte de las medidas adoptadas ante la emergencia de agua potable que afecta a la capital.

Las acciones forman parte de un plan de supervisión orientado a verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales que regulan el uso del vital líquido durante el periodo de escasez.

En el barrio Guadalupe se desarrolló una inspección por parte del equipo técnico de la Subgerencia Comercial, luego del seguimiento a reportes ciudadanos sobre posibles usos indebidos del recurso.

Durante el operativo se constató la utilización de agua potable para actividades no permitidas, como el riego de jardines mediante mangueras, práctica restringida mientras se mantiene la declaratoria de emergencia.

A partir de la verificación de los hechos, la institución procedió a la aplicación de una sanción administrativa conforme a la normativa vigente establecida por la Corporación Municipal.

La medida se sustenta en la ordenanza aprobada el 26 de mayo, la cual establece un marco regulatorio especial para la protección del recurso hídrico y faculta a la UMAPS a ejecutar inspecciones y sanciones.