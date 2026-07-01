Alcaldía refuerza vigilancia por emergencia de agua potable en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) intensificó los operativos de control en distintos sectores del Distrito Central, como parte de las medidas adoptadas ante la emergencia de agua potable que afecta a la capital.
Las acciones forman parte de un plan de supervisión orientado a verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales que regulan el uso del vital líquido durante el periodo de escasez.
En el barrio Guadalupe se desarrolló una inspección por parte del equipo técnico de la Subgerencia Comercial, luego del seguimiento a reportes ciudadanos sobre posibles usos indebidos del recurso.
Durante el operativo se constató la utilización de agua potable para actividades no permitidas, como el riego de jardines mediante mangueras, práctica restringida mientras se mantiene la declaratoria de emergencia.
A partir de la verificación de los hechos, la institución procedió a la aplicación de una sanción administrativa conforme a la normativa vigente establecida por la Corporación Municipal.
La medida se sustenta en la ordenanza aprobada el 26 de mayo, la cual establece un marco regulatorio especial para la protección del recurso hídrico y faculta a la UMAPS a ejecutar inspecciones y sanciones.
El artículo 102 de la normativa contempla multas que oscilan entre 1,000 y 5,000 lempiras, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y las condiciones en que se cometa la infracción.
Las autoridades municipales han reiterado que estas disposiciones buscan garantizar el uso racional del agua potable en un contexto de reducción de caudales y alta demanda en la capital.
UMAPS informó que mantiene un esquema de vigilancia permanente que incluye recorridos programados y atención a denuncias ciudadanas para detectar posibles irregularidades.
Por otra parte, recordaron la importancia de la corresponsabilidad de la población para evitar prácticas que agraven la situación de escasez durante la emergencia hídrica.
Niveles de las represas
Los embalses de Los Laureles y La Concepción presentan niveles críticos de almacenamiento, según el más reciente reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), correspondiente del miércoles 01 de junio de 2026.
El informe advierte que ambos sistemas continúan por debajo de la mitad de su capacidad, en un contexto marcado por la emergencia de agua potable decretada desde el 26 de mayo que afecta al Distrito Central.
De acuerdo con los datos de la UMAPS, el embalse de Los Laureles se encuentra al 41.12% de su capacidad, con un volumen almacenado de 4.319 millones de metros cúbicos y una producción en planta de 450 litros por segundo.
Por su parte, La Concepción registra un 38.01% de su capacidad total, con un volumen de 13.763 millones de metros cúbicos y una producción en planta de 1,200 litros por segundo.
El informe también establece que el nivel de riesgo hídrico se mantiene en categoría alta, ubicado en el rango del 25% al 50%, lo que implica condiciones de vulnerabilidad en el abastecimiento de agua potable para la población.