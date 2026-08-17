¿Puede un extranjero llevar su carné de residente permanente en la BIEN?

Tegucigalpa, Honduras. -Los extranjeros con residencia permanente en Honduras podrán contar con una representación digital de su Carné de Extranjero Residente Permanente en la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) oficializara su incorporación a la plataforma.

La medida permitirá facilitar la presentación, consulta y validación electrónica del documento migratorio.

El INM aclaró que la incorporación del carné a la BIEN no crea un nuevo documento migratorio ni modifica la condición jurídica de los extranjeros residentes.

Tampoco transfiere las competencias del Instituto, que mantiene la responsabilidad sobre la emisión, modificación, renovación, suspensión, cancelación y administración del documento.