Diger y TSC suscribieron ​​el primer convenio de cooperación con Firma Electrónica Avanzada

Tegucigalpa, Honduras.-La Dirección de Gestión por Resultados (Diger) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el propósito de establecer el marco normativo, técnico y operativo que regulará la implementación de la Firma Electrónica Digital Avanzada. El objetivo del acuerdo está orientado a la transformación digital de los procesos y la gestión de información sobre el manejo de los recursos públicos. La firma digital electrónica avanzada es uno de los instrumentos legales digitales que dan pie a la transformación digital de Honduras, debido a que se favorece de manera seria, íntegra y sobre todo trazable, para que toda la documentación digital tenga la misma validez que una documentación en físico o en papel.

Eso quiere decir que a través de una estructura de llave pública, los funcionarios podrán firmar de manera segura, cualquier solicitud, acuerdo o trámite que involucre el beneficio para el ciudadano, independientemente del lugar donde se encuentre, ahorrando tiempo y por ende dinero, dando agilidad al Estado de Honduras para que se mueva todo más rápido. Además, se logra un ahorro sustancial en los gastos asociados al papel, tinta, tóner, fotocopiadoras, bodegas o archivos donde se almacenan documentos en físico. En la historia reciente, Honduras ha tenido este gran desafío, incluso con la Ley de Firma Electrónica que data desde el año 2013 y no se había podido implementar hasta este año, gracias al fuerte apoyo dado por el Gobierno del presidente Asfura, siendo el TSC la primera institución en hacer uso de la misma, a través de la firma estampada en este convenio.

"La transformación digital no solamente es dejar de usar papel y hablar de digitalización, es cambiar la forma como el Estado opera, cómo tramita y cómo se interactúa con el ciudadano", dijo el ministro de la Diger, Elmer Ferrera. “Hoy hemos dado un paso importante en el tema de firma electrónica. No solamente es un tema de digitalización, sino que es cómo los documentos nacen, se firman y se tramitan digitalmente”, explicó Ferrera. Agregó que “esto se da con una mayor trazabilidad, una firma digital avanzada que cuenta con llaves públicas y privadas, con todos los estándares de la industria y hoy se firmó el primer convenio de este tipo con el Tribunal Superior de Cuentas”.