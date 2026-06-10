Gobierno y el BID impulsan herramienta de inteligencia artificial para modernizar el Estado

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron instalar una mesa técnica para impulsar procesos de simplificación administrativa y transformación digital en beneficio de la ciudadanía.
El secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con la representante residente del BID en Honduras, Julia Johannsen, con el objetivo de fortalecer los procesos de transformación digital y simplificación administrativa impulsados por el gobierno del presidente Nasry Asfura.
Durante el encuentro, se analizaron futuras líneas de cooperación para implementar herramientas tecnológicas que permitan modernizar la gestión pública, reducir la burocracia y brindar servicios más ágiles y eficientes a la ciudadanía.
Tras el encuentro, uno de los temas centrales fue la presentación del programa “Desregulación y Simplificación Administrativa: Herramienta de IA para el Diagnóstico”, una innovadora plataforma basada en inteligencia artificial que permite analizar grandes volúmenes de leyes, reglamentos y procedimientos administrativos para identificar barreras regulatorias y oportunidades de mejora.
La herramienta utiliza tecnología avanzada para detectar duplicidades normativas, discrecionalidad en procesos, cargas administrativas excesivas y costos innecesarios que afectan la eficiencia institucional y limitan el desarrollo de la inversión.
Además, facilita la identificación de sectores prioritarios para la simplificación administrativa, permitiendo a las instituciones públicas evaluar y optimizar trámites mediante diagnósticos técnicos respaldados por inteligencia artificial.
acordó la instalación de una mesa técnica de trabajo para desarrollar proyectos piloto y definir los primeros procesos administrativos que serán evaluados con la metodología, en coordinación con la estrategia de Gobierno Digital que impulsa la administración del presidente Asfura.
Las autoridades coincidieron en que la modernización del Estado es una herramienta fundamental para mejorar la atención ciudadana, fortalecer la competitividad del país y generar condiciones más favorables para la inversión y la generación de empleo.
En la reunión participaron el titular de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger), Elmer Ferrera y los personeros del BID, Alejandro Barón, Edgardo Mosqueira y Policarpo Melara, quienes reiteraron el compromiso del organismo internacional de acompañar a Honduras en la implementación de soluciones innovadoras que contribuyan a construir una administración pública más eficiente, transparente y cercana a la población.
Se destaca que Julia Johannsen es la representante residente del Grupo BID, posee un doctorado y una maestría en economía agrícola por la Universidad de Göttingen, Alemania.
Se incorporó al Banco Interamericano de Desarrollo en 2008 y desde entonces ha trabajado en la División de Protección Social y Salud del Sector Social, donde ha liderado el diálogo y el trabajo operativo con contrapartes en diversos países sobre temas de políticas públicas.