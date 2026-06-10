Gobierno y el BID impulsan herramienta de inteligencia artificial para modernizar el Estado

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron instalar una mesa técnica para impulsar procesos de simplificación administrativa y transformación digital en beneficio de la ciudadanía. El secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con la representante residente del BID en Honduras, Julia Johannsen, con el objetivo de fortalecer los procesos de transformación digital y simplificación administrativa impulsados por el gobierno del presidente Nasry Asfura. Durante el encuentro, se analizaron futuras líneas de cooperación para implementar herramientas tecnológicas que permitan modernizar la gestión pública, reducir la burocracia y brindar servicios más ágiles y eficientes a la ciudadanía.

Tras el encuentro, uno de los temas centrales fue la presentación del programa “Desregulación y Simplificación Administrativa: Herramienta de IA para el Diagnóstico”, una innovadora plataforma basada en inteligencia artificial que permite analizar grandes volúmenes de leyes, reglamentos y procedimientos administrativos para identificar barreras regulatorias y oportunidades de mejora. La herramienta utiliza tecnología avanzada para detectar duplicidades normativas, discrecionalidad en procesos, cargas administrativas excesivas y costos innecesarios que afectan la eficiencia institucional y limitan el desarrollo de la inversión.