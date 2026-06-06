Gobierno establece alianza con Brasil para modernizar la agricultura hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la estrategia de modernización del sector agropecuario, el gobierno de Honduras fortaleció sus lazos con Brasil, quien puso a disposición sus capacidades técnicas y experiencias en investigación e innovación para contribuir al desarrollo del campo hondureño.
La colaboración contará el apoyo de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), considerada una de las instituciones líderes a nivel mundial en investigación, innovación y desarrollo tecnológico para la agricultura y la ganadería.
Ambas delegaciones analizaron oportunidades para fortalecer las capacidades técnicas del sector agropecuario mediante programas de intercambio y transferencia de conocimientos especializados.
Entre las áreas identificadas para la cooperación están la agricultura tropical, la innovación productiva, la investigación aplicada y estrategias de adaptación al cambio climático.
También se incluyó un intercambio de experiencias sobre modelos de financiamiento rural en Brasil, para evaluar los mecanismos que puedan contribuir con la productividad y competitividad.
Finalmente, las autoridades abordaron las oportunidades de formación y especialización para estudiantes y profesionales vinculados al sector agropecuario, y fortalecer las capacidades técnicas.
La reunión fue encabezada por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, y el secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA), Cléber Soares, junto a representantes del Gobierno brasileño, la embajada de Brasil en Honduras y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).