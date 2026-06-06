Gobierno establece alianza con Brasil para modernizar la agricultura hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la estrategia de modernización del sector agropecuario, el gobierno de Honduras fortaleció sus lazos con Brasil, quien puso a disposición sus capacidades técnicas y experiencias en investigación e innovación para contribuir al desarrollo del campo hondureño.

La colaboración contará el apoyo de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), considerada una de las instituciones líderes a nivel mundial en investigación, innovación y desarrollo tecnológico para la agricultura y la ganadería.

Ambas delegaciones analizaron oportunidades para fortalecer las capacidades técnicas del sector agropecuario mediante programas de intercambio y transferencia de conocimientos especializados.