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Gobierno establece alianza con Brasil para modernizar la agricultura hondureña

Ambos países destacaron la importancia de impulsar la inclusión financiera y brindar herramientas a los productores para fortalecer su capacidad productiva

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 14:07
Gobierno establece alianza con Brasil para modernizar la agricultura hondureña

Honduras y Brasil acordaron avanzar en la elaboración de un memorando de entendimiento para consolidar la cooperación bilateral.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer la estrategia de modernización del sector agropecuario, el gobierno de Honduras fortaleció sus lazos con Brasil, quien puso a disposición sus capacidades técnicas y experiencias en investigación e innovación para contribuir al desarrollo del campo hondureño.

La colaboración contará el apoyo de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), considerada una de las instituciones líderes a nivel mundial en investigación, innovación y desarrollo tecnológico para la agricultura y la ganadería.

Ambas delegaciones analizaron oportunidades para fortalecer las capacidades técnicas del sector agropecuario mediante programas de intercambio y transferencia de conocimientos especializados.

También se exploraron oportunidades de formación y especialización para estudiantes y profesionales vinculados al sector.

También se exploraron oportunidades de formación y especialización para estudiantes y profesionales vinculados al sector.

 (Foto: Cortesía )

Entre las áreas identificadas para la cooperación están la agricultura tropical, la innovación productiva, la investigación aplicada y estrategias de adaptación al cambio climático.

También se incluyó un intercambio de experiencias sobre modelos de financiamiento rural en Brasil, para evaluar los mecanismos que puedan contribuir con la productividad y competitividad.

Finalmente, las autoridades abordaron las oportunidades de formación y especialización para estudiantes y profesionales vinculados al sector agropecuario, y fortalecer las capacidades técnicas.

La reunión fue encabezada por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, y el secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA), Cléber Soares, junto a representantes del Gobierno brasileño, la embajada de Brasil en Honduras y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

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Alejandra Rivera
Alejandra Rivera
Periodista

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora de temas nacionales e internacionales, principalmente con narrativas políticas y humanas, en la mesa digital de El Heraldo.

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