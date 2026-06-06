La UNAH comienza este lunes su último proceso de admisión del 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunció el segundo proceso de admisión del 2026, el cual permitirá a aspirantes nacionales y extranjeros ingresar a la máxima casa de estudios. Las inscripciones comenzarán a partir de este lunes 8 de junio, informó la Vicerrectoría Académica y la Dirección del Sistema de Admisión. El proceso comienza con la aplicación de la prueba vocacional en línea, requisito obligatorio para los aspirantes, la cual deberá completarse a través del portal oficial de admisiones de la UNAH, antes de proceder con la inscripción a la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA). La inscripción para la PHUMA se realizará del 10 al 17 de junio mediante la plataforma digital de la UNAH.

Los aspirantes deberán presentar su documento de identificación, una fotografía tipo pasaporte y un correo electrónico activo para recibir notificaciones y su credencial digital. Las autoridades universitarias detallaron que el pago de la prueba podrá efectuarse entre el 10 y el 19 de junio en instituciones bancarias autorizadas o mediante la plataforma de pagos en línea, El proceso tiene un costo único de 500 lempiras, dieron a conocer las autoridades académicas. Posteriormente la validación de documentos será del 29 de junio al 8 de julio; los aspirantes que cumplan con los requisitos recibirán su credencial digital los días 16 y 17 de julio vía correo electrónico. La aplicación de la prueba está programada para el viernes 14 de agosto de forma presencial, mientras que los aspirantes que residen en el extranjero realizarán la prueba en modalidad virtual el 11 de septiembre.