¿Por qué destituyeron a Ramiro Muñoz de la DLCN? Esto reveló tras su salida

Luego de confirmarse su salida de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el general en condición de retiro Ramiro Muñoz Bonilla se pronunció y afirmó que durante su gestión no recibió cuestionamientos por irregularidades. Según dijo, su destitución podría estar vinculada a investigaciones que se impulsaban desde la institución. Aquí los detalles.
Muñoz explicó en un medio de comunicación que la notificación de su remoción se la hizo el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, quien le informó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad había seleccionado al oficial de policía Ever Mejía como nuevo titular de la DLCN, luego de evaluar una terna de aspirantes.
"Alguien puede ponerlo a uno y también quitarlo sin ningún problema", dijo el exfuncionario al referirse al cambio en la dirección de la unidad antidrogas.
El exdirector relató que al conocer la decisión consultó si "existía alguna falta o error en su desempeño que justificara su salida". Sin embargo, aseguró que el fiscal general le aclaró que no había señalamientos en su contra y que se trataba de una decisión del Consejo de Defensa y Seguridad.
"Lo primero que pregunté fue si había algún problema o algún error. El fiscal general comentó que nada de eso, sino que era una decisión del Consejo de Defensa y Seguridad", recordó en entrevista con HRN.
Sobre su desempeño, Muñoz defendió su trabajo al frente de la DLCN y rechazó que haya cometido fallas durante su gestión: "Si luchar contra el narcotráfico y no hacer excepción de nadie es un error, entonces podría aceptar que es un error, pero en mis funciones no ando cometiendo errores".
También dijo que algunas acciones impulsadas durante su administración pudieron generar incomodidad en ciertos sectores: "De repente algunas de las cosas que yo hago no les parecen", expresó al referirse a las posibles causas de su separación.
Además, cuestionó la falta de aprobación de los casos presentados por la institución durante su gestión: "Todos los casos que yo presenté, ninguno se aprobó. Entonces uno se pregunta por qué no se aprueban los casos", señaló en la entrevista radial.
El general retirado sostuvo que dentro de las investigaciones impulsadas por la DLCN se incluían casos de alto perfil: "Claro que sí. Por eso acepté el cargo y pedí que no nos limitaran para hacer las cosas que teníamos que hacer", aseguró.
Finalmente, reiteró que su paso por la institución no estuvo motivado por intereses personales, sino "por compromiso con el país". "No vine buscando un empleo. Lo hice por Honduras", dijo. En la foto figura el nuevo titular de la DLCN, Ever Danilo Mejía.