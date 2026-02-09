La UNAH comienza el primer proceso de admisión del 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El primer proceso de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) comenzó este lunes 9 de febrero con la aplicación de la prueba vocacional. Los jóvenes que están interesados en ingresar a la máxima casa de estudios en el tercer período académico del 2026 deben inscribirse a partir de este lunes, el proceso culmina en abril con la prueba de admisión. Los aspirantes pueden inscribirse y realizar en línea la prueba vocacional a través del portal de admisiones de la UNAH; esta evaluación es gratuita y obliga­tor­ia, y tiene por objetivo orienta al estudiante sobre su elección de carrera según sus aptitudes y preferencias.

La prueba vocacional estará disponible hasta el viernes 15 de febrero; tras completarla, los interesados podrán inscribirse para la Prueba Hondureña de Medición Académica (PHUMA), evaluación académica que determina la admisión a las distintas carreras universitarias. La inscripción para la PHUMA estará disponible del 11 al 18 de febrero; cada aspirante debe cumplir con los requisitos que son: poseer un correo electrónico activo, una fotografía reciente tipo pasaporte y una imagen digital del documento de identidad (identidad o partida de nacimiento). Una vez que el registro esté completo, los jóvenes deberán realizar el pago correspondiente del proceso de admisión, el cual se podrá efectuar del 11 al 20 de febrero en las instituciones bancarias autorizadas. Después de concluir estos pasos, la universidad hará revisión de la documentación enviada por cada postulante entre el 2 y el 11 de marzo.