Unos 10,962 jóvenes harán la prueba de admisión de la UNAH este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) aplicará este viernes 21 de noviembre la tercera Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) a 10,962 aspirantes, informó la Dirección del Sistema de Admisión. Con esta jornada culmina el proceso de admisión iniciado en septiembre y que se desarrollará en los 13 centros regionales que la UNAH opera a nivel nacional. Los datos de la Dirección del Sistema de Admisión de la UNAH indica que 5,099 aspirantes realizarán la prueba en Ciudad Universitaria; mientras que en el campus de Cortés en San Pedro Sula son 2,769 aspirantes habilitados.

La aplicación de la prueba se realizará sin suspender las actividades académicas y administrativas, dieron a conocer las autoridades de la máxima casa de estudios. La prueba estaba prevista realizarse el 7 de diciembre; no obstante en Consejo Universitario, las autoridades aprobaron adelantar la fecha debido a la incertidumbre que hay por la celebración de las elecciones generales este 30 de noviembre. Este año la UNAH comenzó aplicar la PHUMA en línea, gracias a la iniciativa UNAH virtual creada con el objetivo que hondureños en el extranjero puedan estudiar en la UNAH desde cualquier parte del mundo. Dicha prueba se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre y son un total de 215 aspirantes los que están habilitados para el proceso. Las autoridades indicaron que los aspirantes deben estar pendiente de su correo electrónico a donde se enviará un enlace para que se conecten a una reunión informativa programada para el martes 25 de noviembre, en la que se despejarán todas las dudas antes de la aplicación de la prueba.