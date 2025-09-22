La UNAH otorgará becas de alquiler a estudiantes provenientes del interior del país

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) otorgará la beca habitacional a los jóvenes que estudian en las principales ciudades y que vienen desde el interior del país. Este beneficio se integrará en 2026 al resto de servicios que contempla el programa Mi Bienestar UNAH que fue lanzado recientemente por las autoridades universitarias. Mediante ese tipo de becas, los estudiantes seleccionados recibirán un monto de hasta 7,000 lempiras mensuales para costearse sus gastos de vivienda mientras estudien en la casa de estudios. "La beca habitacional se hará el próximo año sin dejar de atender las becas de excelencia académica y todas las que ya existen en la vicerrectoría académica", dijo Odir Fernández, rector de la UNAH.

Agregó que el proceso de aceptación y revisión de solicitudes será arduo, debido a la verificación de los datos que den los estudiantes, pues lo que se busca con eso es que el beneficio llegue a quien más lo necesite. "Se hará un estudio en el mes de noviembre, porque se va a verificar in situ cada uno de los espacios, y eso no va a permitir que las becas se entreguen a quien lo necesite", apuntó Fernández. El vicerrector de Orientación y Asuntos Vocacionales (VOAE), Mario Contreras, indicó que la beca está destinada para ayudar a los estudiantes en el pago de alquiler de vivienda. "En especial es para estudiantes que vienen de zonas postergadas, que vienen a las ciudades a estudiar, sea en Ciudad Universitaria, San Pedro Sula, La Ceiba, u otra ciudad que se trasladan de otras comunidades y tienen que alquilar una vivienda y no tienen familiares", explicó. El académico informó que del 1 al 30 de noviembre los estudiantes podrán llenar un formulario en línea para aplicar al beneficio a partir del 2026.

Programa Mi Bienestar

Esta semana las autoridades del Alma Mater comenzaron a entregar los beneficios a los más 2,400 universitarios que fueron seleccionados de las becas de alimentación y útiles escolares. Asimismo, se conoció que mediante el servicio de transporte gratis se benefician diariamente 2,300 universitarios del Distrito Central. El programa fue lanzado el 1 de septiembre y se ejecuta con este año en Ciudad Universitaria, en 2026 se extenderá a los demás campus universitarios del país, logrando llegar a más de 35,000 jóvenes.