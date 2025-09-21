Justicia inadmite querella de Marco Eliud Girón contra Marvin Ponce

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez hondureño declaró inadmisible la querella presentada por el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, contra el analista político y exasesor presidencial Marvin Ponce.
La resolución fue confirmada por el abogado defensor de Ponce, Salomón Amador, quien indicó que recibió la notificación judicial en las últimas horas.
"Ha sido inadmitida por el juez unipersonal que llevaba la causa, en vista de que los hechos que alegaba en su plan de querella se consideró que no son constitutivos de delito", explicó a Amador a Radio Cadena Voces.
De acuerdo con la defensa, el juez concluyó que se trató de un intercambio verbal en el que ambas partes participaron, y que las expresiones atribuidas a Ponce no encajan dentro de los delitos de calumnia ni de injuria.
Girón acusaba al analista de difamarlo públicamente mediante insultos e improperios, lo que —según dijo— afectaba su honor e imagen como funcionario público.
Aunque la querella fue desestimada en primera instancia, queda pendiente saber si el parlamentario de Libre interpondrá un recurso de apelación.