Justicia inadmite querella de Marco Eliud Girón contra Marvin Ponce

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez hondureño declaró inadmisible la querella presentada por el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, contra el analista político y exasesor presidencial Marvin Ponce.

La resolución fue confirmada por el abogado defensor de Ponce, Salomón Amador, quien indicó que recibió la notificación judicial en las últimas horas.

"Ha sido inadmitida por el juez unipersonal que llevaba la causa, en vista de que los hechos que alegaba en su plan de querella se consideró que no son constitutivos de delito", explicó a Amador a Radio Cadena Voces.