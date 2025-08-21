Marco Eliud Girón interpone querella contra Marvin Ponce: “Me causó mucho daño"

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el exasesor presidencial Marvin Ponce y el diputado de Libertad y Refundación, Marco Eliud Girón, compartieran un programa televisivo donde protagonizaron una acalorada discusión, este 21 de agosto el congresista interpuso una querella contra Ponce.
Girón se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer la acción legal contra Marvin Ponce, quien fuera asesor del expresidente Juan Orlando Hernández.
"Él se refirió a mí con improperios, insultos, difamaciones y calumnias que dañan el honor de su servidor y de mi familia", argumentó el diputado.
Delitos contra el honor, injuria y calumnia son los cargos que Girón ha planteado en su querella. Ahora corresponde al Tribunal de Sentencia decidir si la admite o no.
"Él dijo muchas mentiras y falsedades, y eso me causó a mí mucho daño, pero sobre todo a mi familia. En redes sociales se replicó el calificativo que utilizó contra mí en ese programa", agregó Girón.
El parlamentario recordó que Ponce ya ha tenido antecedentes de confrontaciones públicas, como cuando lanzó un vaso con agua al pecho del entonces precandidato presidencial Nelson Ávila.
¿Qué pasó en el programa?
Durante la transmisión del 12 de agosto, ambos intercambiaron insultos y señalamientos. La confrontación inició cuando Ponce denunció que el partido oficialista “está plagado de corrupción”.
Marvin Ponce acusó a Girón de corrupción y nepotismo: "Usted es corrupto, tiene a su esposa trabajando como viceministra y eso es nepotismo".
Según Ponce, la esposa del legislador ocupa un cargo de subsecretaria en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) sin contar con la capacidad necesaria.
Girón respondió: "Lo puedo querellar, muéstreme las pruebas de que soy corrupto, porque si no usted va a ir a parar al 'mamo', como debió haber pasado desde el tiempo de Juan Orlando, porque usted sí es un delincuente".
Ponce replicó retando a Girón a demostrar que él había participado en actos ilícitos: "Yo soy de los que hablo con la frente en alto, estuve en un gobierno altamente corrupto y no toqué ni un cinco".