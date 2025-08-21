Marco Eliud Girón interpone querella contra Marvin Ponce: “Me causó mucho daño"

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el exasesor presidencial Marvin Ponce y el diputado de Libertad y Refundación, Marco Eliud Girón, compartieran un programa televisivo donde protagonizaron una acalorada discusión, este 21 de agosto el congresista interpuso una querella contra Ponce. Girón se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer la acción legal contra Marvin Ponce, quien fuera asesor del expresidente Juan Orlando Hernández. "Él se refirió a mí con improperios, insultos, difamaciones y calumnias que dañan el honor de su servidor y de mi familia", argumentó el diputado.

Delitos contra el honor, injuria y calumnia son los cargos que Girón ha planteado en su querella. Ahora corresponde al Tribunal de Sentencia decidir si la admite o no. "Él dijo muchas mentiras y falsedades, y eso me causó a mí mucho daño, pero sobre todo a mi familia. En redes sociales se replicó el calificativo que utilizó contra mí en ese programa", agregó Girón. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El parlamentario recordó que Ponce ya ha tenido antecedentes de confrontaciones públicas, como cuando lanzó un vaso con agua al pecho del entonces precandidato presidencial Nelson Ávila.

¿Qué pasó en el programa?

Durante la transmisión del 12 de agosto, ambos intercambiaron insultos y señalamientos. La confrontación inició cuando Ponce denunció que el partido oficialista “está plagado de corrupción”. Marvin Ponce acusó a Girón de corrupción y nepotismo: "Usted es corrupto, tiene a su esposa trabajando como viceministra y eso es nepotismo".