Pedro Troglio habla de su futuro y suelta frase que pone contentos a los aficionados del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Pedro Troglio no ocultó su interés por la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras, aunque dejó claro que no se trata de una obsesión inmediata, sino de un anhelo profesional que encajaría con el momento de su carrera. En entrevista con El Cinco de Noche, el técnico argentino explicó que su principal aspiración es ser considerado entre los candidatos. “A mí lo que me interesa es entrar en una lista de 5 o 6 técnicos. Me gustaría decir, bueno, me han considerado, estoy entre 6 técnicos, 5 o 6 técnicos, ¿me toca o no me toca? Si me toca sería el hombre más feliz del mundo”, expresó Troglio, quien recordó que dirigir una Copa del Mundo sigue siendo una cuenta pendiente: “Yo siempre digo, jugué un mundial, me gustaría dirigir un mundial, es decir, clasificar y dirigir un mundial. Así que es una posibilidad, es una cuenta pendiente a la edad que tengo. A lo mejor unos años atrás prefería no selección, a mí me gusta el día a día, pero hoy sí”.

Ante los señalamientos de que la selección hondureña debería ser dirigida por un técnico europeo, Troglio respondió con firmeza y defendió su perfil: "Yo de los únicos pergaminos que puedo tener, conozco la idiosincrasia hondureña, conozco al jugador hondureño, dirigí en el país, conozco al fútbol, conozco a los jugadores", afirmó. Para el entrenador, el trabajo en una selección nacional va más allá de lo táctico: "Creo que es muy importante a nivel selección el tema motivacional, porque vos agarrás un jugador que viene, no sé, de Escocia, el otro que viene de la MLS y en dos días tiene que armar un equipo de fútbol. Me parece que es mucho más motivacional que táctico y estratégico", explicó. En ese sentido, remarcó el valor simbólico de representar al país: "Es representar la camiseta hondureña, la satisfacción, el placer de defenderla con el corazón. Hay un montón de situaciones que hay que manejar y desde ese lugar, bueno, uno sueña poder hacerlo".