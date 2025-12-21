  1. Inicio
Marathón es el primer clasificado: ¿Cuándo se jugará la final de Liga Nacional?

El próximo clasificado será un integrante del Grupo A, donde aún quedan en la lucha Olimpia y Real España

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 17:11
La Liga Nacional está haciendo los ajustes necesarios para el desarrollo de la última fase.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Marathón consiguió clasificarse a una nueva final tras empatar 2-2 ante el Platense en el Estadio Excelsior de Puerto Cortés por la cuarta jornada de la triangular del grupo B.

Con este resultado, los verdolagas están clasificados a la final a falta de dos fechas sin importar en lo que pase en los restos de los partidos (Olancho vs Platense y Marathon vs Olancho).

Tabla de posiciones triangulares Liga Nacional: Marathón a la final y Olimpia tropieza

¿Por qué motivo? Marathón tiene 7 puntos y Olancho, que es tercero con 1 punto, puede llegar a los mismo puntos unidades. Sin embargo, el club verde tiene el famoso 'punto invisible' que lo consiguió por quedar segundo en la tabla general del torneo. Platense queda fuera porque solo le queda un partido y solo tiene 2 unidades.

Conociendo esto,Marathon solo espera el rival que saldrá del otro grupo en dónde estan Olimpia (7 pts), Real España (3 pt) y Motagua (1 pts). Los leones y aurinegros (2 partidos pendientes) van a buscar hasta la final del Apertura.

Messiniti se viste de héroe y Marathón es finalista del Apertura 2025 de Liga Nacional

¿Cuándo se jugará la final del Torneo Apertura?

El calendario de la Liga Nacional tiene programado que el duelo entre Real España y Motagua se jugará el 24 de diciembre a las 7:00 p.m.

Sin embargo, EL HERALDO conoció que Real España pedirá jugar el 23 de ese mismo mes a las 7:00 pm y si no le aprueban se juega el 24 a las 4:00 pm. La última jornada de este grupo (Olimpia vs España) se jugará el sábado 27 de diciembre

