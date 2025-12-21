Droopy explica sus lágrimas y pide perdón: "Somos personas antes que jugadores"

Tegucigalpa, Honduras.- Rodrigo 'Droppy' Gómez, quien anotó un golazo de zurda en el último clásico del año ante Olimpia, ha confesado la razón por la que ha llorado en la celebración de su tanto. Asimismo, el argentino reveló que al terminar su participación en el torneo Apertura tomará un avión para irse a Argentina a estar con su padre que está pasando por un momento complicado.

"Un momento complicado, un partido súper difícil de como se da la situación. Nosotros ya llegamos eliminados en una nueva edición de torneo. Había que salir, teníamos que jugar por el orgullo y en base a eso se daba un partido difícil". Motivo de las lágrimas Son momentos de varias cosas. Hace un más de mes, mi padre, está interno en Argentina y que nos tiene pendiente hora a hora, minuto a minuto. Somos personas antes que jugadores, pero uno se debe a esta institución que nos da trabajo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Perdón a la afición Este torneo es el que más goles he hecho como personal, pero las disculpas son varias cosas. Nosotros tenemos los mismos sueños que la gente y disculpas a la afición porque no se cumplió el objetivo.