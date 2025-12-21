  1. Inicio
  2. · Deportes

Droopy explica sus lágrimas y pide perdón: "Somos personas antes que jugadores"

El argentino anotó el gol del Motagua en el empate contra Olimpia y lamentó que no se hayan logrado los objetivos de la institución azul

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 10:28
Droopy explica sus lágrimas y pide perdón: Somos personas antes que jugadores

Al argentino lo vinculan con el Alajuelense de Costa Rica.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras.- Rodrigo 'Droppy' Gómez, quien anotó un golazo de zurda en el último clásico del año ante Olimpia, ha confesado la razón por la que ha llorado en la celebración de su tanto.

Asimismo, el argentino reveló que al terminar su participación en el torneo Apertura tomará un avión para irse a Argentina a estar con su padre que está pasando por un momento complicado.

Motagua tendrá en sus manos el destino de la Triangular A: "No vamos a hacer la maldad"

"Un momento complicado, un partido súper difícil de como se da la situación. Nosotros ya llegamos eliminados en una nueva edición de torneo. Había que salir, teníamos que jugar por el orgullo y en base a eso se daba un partido difícil".

Motivo de las lágrimas

Son momentos de varias cosas. Hace un más de mes, mi padre, está interno en Argentina y que nos tiene pendiente hora a hora, minuto a minuto. Somos personas antes que jugadores, pero uno se debe a esta institución que nos da trabajo.

Perdón a la afición

Este torneo es el que más goles he hecho como personal, pero las disculpas son varias cosas. Nosotros tenemos los mismos sueños que la gente y disculpas a la afición porque no se cumplió el objetivo.

Los cambios que se vienen en Motagua tras quedar eliminado del Torneo Apertura 2025

Tema familiar

Yo sé que los pocos días que tuvo mi padre el celular, él quiere que juegue. Desde chiquito me ha inculcado, quedan tres días más y hay que terminar bien el torneo. Luego de eso me internare con el tema de papá en Argentina. Mi padre ha sufrido un infarto, es el cuarto que tiene y está en una situación complicada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias