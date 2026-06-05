Copeco prevé lluvias durante junio, pero advierte que no compensarán déficit hídrico

"Donde queremos que llueva es en el corredor seco. Ojalá que ahí tengamos esa bendición de las precipitaciones", expresó Reyes al referirse a las zonas más afectadas por la falta de agua durante los últimos meses.

El funcionario explicó que las precipitaciones son resultado de dos sistemas de baja presión que permanecen cerca del Golfo de Fonseca, los cuales están favoreciendo el ingreso de humedad hacia Centroamérica y generando condiciones propicias para la ocurrencia de lluvias en el territorio nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias que comenzaron a registrarse en el Distrito Central y otras zonas del país podrían extenderse durante los próximos días, especialmente en las regiones oriental, central, sur y suroccidental de Honduras, según informó el jefe de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, junio podría mantener un comportamiento lluvioso durante el resto del mes. Sin embargo, las autoridades advierten que las precipitaciones no serán suficientes para recuperar el déficit acumulado en mayo, cuando se registró una deficiencia cercana a los 200 milímetros de lluvia en distintas regiones del país.

Reyes señaló que, aunque las lluvias representan un alivio, la recuperación de fuentes de agua y embalses requiere un período prolongado de precipitaciones. "Esto no es que llueva hoy y mañana ya no hay problema. Necesitamos un período largo de lluvia y esperamos que se dé en este mes de junio", indicó.

Asimismo, adelantó que para julio existe la posibilidad de que se consolide el fenómeno de El Niño, situación que podría volver a generar condiciones de déficit de lluvia. No obstante, señaló que aún se espera la oficialización de este escenario por parte de los centros meteorológicos internacionales.

Ante este panorama, Copeco mantiene la alerta en 75 municipios del país y no descarta ampliar las medidas preventivas a otras zonas tras una nueva evaluación prevista para la segunda quincena de junio. Las autoridades reiteraron el llamado a la población y a los gobiernos locales a mantenerse atentos a los pronósticos y recomendaciones oficiales.