Honduras refuerza lazos con Brasil y Colombia con el nombramiento de nuevas embajadoras

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras designó este viernes a Jacqueline Foglia como nueva embajadora en Colombia y a Kay Elizabeth Gaek en Brasil, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Ambas diplomáticas tomaron posesión de sus cargos ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, según un comunicado de la Cancillería, en el que se detalló que Foglia se comprometió a dar continuidad al fortalecimiento de los lazos bilaterales y de cooperación con Colombia.

Foglia cuenta con una destacada trayectoria en los ámbitos institucional y financiero, y se desempeñó como agregada de Defensa adjunta en la Embajada de Honduras en Washington.

Además, posee experiencia en organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).