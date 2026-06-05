La Cancillería detecta una serie de irregularidades en la red consular de Honduras

Tegucigalpa, Honduras. -La canciller de la República, Mireya Agüero, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja en un proceso de reordenamiento de la red consular, especialmente en Estados Unidos, tras identificar diversas irregularidades heredadas de la administración anterior.

Según la funcionaria, las revisiones realizadas permitieron detectar retrasos en la repatriación de cuerpos, deficiencias en la protección consular de hondureños detenidos y problemas en la prestación de varios servicios dirigidos a los compatriotas residentes en el exterior.

“Hemos encontrado una mora de repatriación de cuerpos, por ejemplo, en hospitales; falta de protección consular a hondureños detenidos en cárceles y números que reflejan que no se atendió adecuadamente el tema de protección consular durante años”, expresó Agüero.

La canciller afirmó que algunos de los hallazgos podrían derivar en denuncias debido al nivel de desatención identificado en distintas áreas de la red consular.

“Quiero pedir que entiendan el proceso de lo que heredamos, del desorden heredado. Algunos temas incluso son materia de denuncia por el nivel de desatención que efectivamente se tuvo en muchos aspectos”, señaló.

Agüero agregó que la Cancillería implementó mecanismos de supervisión permanente para mejorar la atención a los hondureños en el extranjero.

“Aquí en Cancillería he organizado un equipo que monitorea. Incluso hablábamos sobre las cámaras que tenemos en los consulados para asegurarnos de que estamos brindando los servicios que requiere nuestra población en el exterior de la mejor manera posible”, manifestó.