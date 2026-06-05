La Cancillería detecta una serie de irregularidades en la red consular de Honduras

Tegucigalpa, Honduras. -La canciller de la República, Mireya Agüero, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja en un proceso de reordenamiento de la red consular, especialmente en Estados Unidos, tras identificar diversas irregularidades heredadas de la administración anterior.
Según la funcionaria, las revisiones realizadas permitieron detectar retrasos en la repatriación de cuerpos, deficiencias en la protección consular de hondureños detenidos y problemas en la prestación de varios servicios dirigidos a los compatriotas residentes en el exterior.
“Hemos encontrado una mora de repatriación de cuerpos, por ejemplo, en hospitales; falta de protección consular a hondureños detenidos en cárceles y números que reflejan que no se atendió adecuadamente el tema de protección consular durante años”, expresó Agüero.
La canciller afirmó que algunos de los hallazgos podrían derivar en denuncias debido al nivel de desatención identificado en distintas áreas de la red consular.
“Quiero pedir que entiendan el proceso de lo que heredamos, del desorden heredado. Algunos temas incluso son materia de denuncia por el nivel de desatención que efectivamente se tuvo en muchos aspectos”, señaló.
Agüero agregó que la Cancillería implementó mecanismos de supervisión permanente para mejorar la atención a los hondureños en el extranjero.
“Aquí en Cancillería he organizado un equipo que monitorea. Incluso hablábamos sobre las cámaras que tenemos en los consulados para asegurarnos de que estamos brindando los servicios que requiere nuestra población en el exterior de la mejor manera posible”, manifestó.
Evaluación de embajadores por resultados
La titular de Relaciones Exteriores también informó que las embajadas, consulados y misiones diplomáticas mantienen controles administrativos y mecanismos de supervisión enfocados en el cumplimiento de las prioridades del Gobierno.
De acuerdo con Agüero, los embajadores serán evaluados en función de su capacidad para promover a Honduras como destino de inversión extranjera y ampliar las oportunidades de exportación en los países donde representan al Estado hondureño.
“Tenemos controles administrativos de bienes y de ejecución de las prioridades del plan de gobierno del presidente Nasry Asfura, sobre todo desde el punto de vista de una diplomacia económica y de inversión”, indicó.
La funcionaria destacó que varios representantes diplomáticos son embajadores de carrera con amplia experiencia en funciones diplomáticas y que han sido instruidos para impulsar la nueva agenda de inversión del país.
“El embajador que no logre posicionar a Honduras como un sitio de inversión, que no logre expandir nuestros índices de exportación a ciertos destinos, definitivamente va a ser llamado a rendir cuentas de por qué ese desempeño está fallando”, afirmó.
Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de la diplomacia económica forma parte de la estrategia gubernamental para atraer inversiones, generar empleo y ampliar la presencia de productos hondureños en mercados internacionales.