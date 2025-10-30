¿Cómo usar ProponGO? Chatbot de EL HERALDO y La Prensa que explica las propuestas presidenciales

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO y La Prensa sigue dando pasos innovadores con la Inteligencia Artificial (IA) para las próximas elecciones generales que celebrará Honduras el próximo 30 de noviembre. Para estos comicios, ambos rotativos de grupo OPSA le presenta a sus lectores el chatbot ProponGO, una herramienta automatizada a la cual se le podrán hacer consultas sobre las propuestas de gobierno que plantean los cinco candidatos presidenciales.

¿Cómo utilizarlo?

La interfaz desplegará un mensaje de presentación, muy similar a la de ChatGPT. El usuario deberá escribir sus consultas sobre qué proponen los candidatos en materia de economía, justicia, educación, entre otros temas abordados en los planes de gobierno oficiales. De igual forma, puede solicitar comparaciones entre lo que plantean los aspirantes para el período 2026-2030. Usted puede hacer preguntas como "¿Qué propone X candidato en seguridad?", "¿En qué se basa la propuesta económica del candidato Y?", o también hacer peticiones como "haz una matriz comparativa sobre lo que proponen los candidatos en materia de educación".

Observaciones importantes