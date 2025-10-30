¿Cómo usar ProponGO? Chatbot de EL HERALDO y La Prensa que explica las propuestas presidenciales

Aprenda cómo utilizar ProponGO, el chatbot de EL HERALDO que explica los planes de gobierno de los candidatos presidenciales para las elecciones de 2025

  • 30 de octubre de 2025 a las 11:25
ProponGO es un chatbot que le permitirá conocer y comparar qué es lo que proponen los cinco candidatos que compiten por la presidencia de Honduras para el período 2026-2030.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO y La Prensa sigue dando pasos innovadores con la Inteligencia Artificial (IA) para las próximas elecciones generales que celebrará Honduras el próximo 30 de noviembre.

Para estos comicios, ambos rotativos de grupo OPSA le presenta a sus lectores el chatbot ProponGO, una herramienta automatizada a la cual se le podrán hacer consultas sobre las propuestas de gobierno que plantean los cinco candidatos presidenciales.

¿Cómo utilizarlo?

La interfaz desplegará un mensaje de presentación, muy similar a la de ChatGPT. El usuario deberá escribir sus consultas sobre qué proponen los candidatos en materia de economía, justicia, educación, entre otros temas abordados en los planes de gobierno oficiales.

De igual forma, puede solicitar comparaciones entre lo que plantean los aspirantes para el período 2026-2030.

Usted puede hacer preguntas como "¿Qué propone X candidato en seguridad?", "¿En qué se basa la propuesta económica del candidato Y?", o también hacer peticiones como "haz una matriz comparativa sobre lo que proponen los candidatos en materia de educación".

Observaciones importantes

ProponGO se basa estrictamente en los planes de gobierno de los cinco candidatos presidenciales (Salvador Nasralla, Nasry Asfura, Rixi Moncada, Mario Rivera y Nelson Ávila), por lo que no responderá a preguntas sobre otras temáticas o candidatos políticos.

Este chatbot está configurado para no emitir opiniones ni juicios de valor, por lo que se sugiere evitar hacer preguntas como "¿Quién es el mejor candidato presidencia por el que debería votar?"

Se sugiere leer con detalle las respuestas ya que este chatbot al utilizar modelos de OpenAI puede llegar a dar información errónea, inexacta o alucinar en sus respuestas.

Si se detecta algún inconveniente o equivocación, reportélo a través de este formulario.

ACLARATORIA: Este equipo periodístico se contactó con los equipos de campaña de los aspirantes a la presidencia para obterner sus planes de gobierno oficiales, pero hasta el 4 de noviembre solo se obtuvo respuesta del Partido Liberal, partido Democracia Cristiana (DC) y del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd).

En ese sentido, el chatbot no podrá emitir respuestas sobre los candidatos Nasry Asfura (Partido Nacional) y Rixi Moncada (partido Libre).

