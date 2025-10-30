¿Cómo usar ProponGO? Chatbot de EL HERALDO y La Prensa que explica las propuestas presidenciales

ProponGO se basa estrictamente en los planes de gobierno de los cinco candidatos presidenciales (Salvador Nasralla, Nasry Asfura, Rixi Moncada, Mario Rivera y Nelson Ávila), por lo que no responderá a preguntas sobre otras temáticas o candidatos políticos.Este chatbot está configurado para no emitir opiniones ni juicios de valor, por lo que se sugiere evitar hacer preguntas como "¿Quién es el mejor candidato presidencia por el que debería votar?"Se sugiere leer con detalle las respuestas ya que este chatbot al utilizar modelos de OpenAI puede llegar a dar información errónea, inexacta o alucinar en sus respuestas.Si se detecta algún inconveniente o equivocación, reportélo a través de <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB7Uw76M8X9DAmI5o7xvsjGf2BOrxhrrd7t-aYp64DjkkHxQ/viewform" target="_blank">este formulario.</a><b>ACLARATORIA</b>: Este equipo periodístico se contactó con los equipos de campaña de los aspirantes a la presidencia para obterner sus planes de gobierno oficiales, pero hasta el 4 de noviembre solo se obtuvo respuesta del Partido Liberal, partido Democracia Cristiana (DC) y del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd).En ese sentido, el chatbot no podrá emitir respuestas sobre los candidatos Nasry Asfura (Partido Nacional) y Rixi Moncada (partido Libre).