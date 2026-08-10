Partido Liberal presentará su propia reforma eléctrica y propone mantener la ENEE 100 % pública

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, anunció este lunes que su partido presentará ante el Congreso Nacional una propuesta propia de reformas al subsector eléctrico, elaborada con asesoría de expertos nacionales y extranjeros y sustentada en estudios de derecho comparado. La iniciativa plantea mantener a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como una empresa completamente pública, establecer una nueva estructura para el funcionamiento del sector, reducir las pérdidas, combatir el hurto de energía y crear condiciones que permitan disminuir las tarifas que pagan los usuarios. “La propuesta del Partido Liberal parte de una premisa: la ENEE es pública y todo lo que se haga con la ENEE seguirá siendo del Estado de Honduras”, resumió Cálix. El diputado explicó que la bancada liberal decidió no respaldar de manera apresurada la propuesta que había sido presentada anteriormente y optó por desarrollar un documento propio, con la participación de especialistas y el análisis de las experiencias de otros países de Centroamérica.

“El PL se ha tardado, pero el tiempo ha valido la pena”, afirmó. Según Cálix, el análisis realizado por los liberales concluyó que Honduras se encuentra rezagada en materia de reformas al subsector eléctrico frente a otros países de la región. Mencionó como ejemplos a Guatemala, que realizó su reforma hace aproximadamente tres décadas, y Nicaragua, que también atravesó un proceso de transformación de su sistema eléctrico.

ENEE seguiría siendo propiedad del Estado

Uno de los principales componentes de la propuesta liberal es impedir que la ENEE pueda convertirse en una sociedad anónima de capital variable. Cálix argumentó que ese modelo podría abrir la posibilidad de transferir acciones y modificar la propiedad de la empresa. “La sociedad anónima tiene una peculiaridad, es que se emiten las acciones y luego se pueden endosar sin mayor esfuerzo y además nadie sabe a quién se le endosan”, explicó. Frente a ese escenario, el Partido Liberal propone que la ENEE continúe siendo completamente estatal y que la legislación establezca mecanismos para impedir la venta o transferencia de sus activos y acciones. “La ENEE es pública y todo lo que se haga con la ENEE seguirá siendo del Estado de Honduras completamente”, enfatizó Cálix. La iniciativa contempla transformar a la actual ENEE en la empresa matriz de un holding estatal integrado por tres subsidiarias especializadas en generación, transmisión y distribución de energía.

Competencia en licitaciones y medidas contra el hurto de energía

La propuesta liberal también contempla modificar el esquema de futuras licitaciones para permitir una mayor competencia entre los participantes. Cálix sostuvo que este mecanismo podría contribuir a reducir los costos de generación y, posteriormente, las tarifas eléctricas. “Es lo único que va a garantizar una disminución en el bolsillo, una disminución en la factura, un alivio al bolsillo”, sostuvo. Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es el combate al hurto de energía eléctrica, considerado por Cálix como uno de los principales problemas financieros que enfrenta la ENEE. El jefe de bancada liberal señaló que esta práctica no solamente ocurre entre personas de bajos ingresos, sino también entre ciudadanos y empresarios con capacidad económica que evaden el pago del servicio. “Estas personas no solo tienen que pagar, sino que tienen que pagar por eso; tienen que ir presas por estarle robando al Estado”, manifestó. La propuesta busca establecer mecanismos para enfrentar las pérdidas asociadas al hurto de energía y mejorar los ingresos de la estatal eléctrica.

Estado asumiría inicialmente la deuda de la ENEE