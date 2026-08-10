Partido Liberal presentará su propia reforma eléctrica y propone mantener la ENEE 100 % pública

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, anunció este lunes que su partido presentará ante el Congreso Nacional una propuesta propia de reformas al subsector eléctrico, elaborada con asesoría de expertos nacionales y extranjeros y sustentada en estudios de derecho comparado.
La iniciativa plantea mantener a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como una empresa completamente pública, establecer una nueva estructura para el funcionamiento del sector, reducir las pérdidas, combatir el hurto de energía y crear condiciones que permitan disminuir las tarifas que pagan los usuarios.
“La propuesta del Partido Liberal parte de una premisa: la ENEE es pública y todo lo que se haga con la ENEE seguirá siendo del Estado de Honduras”, resumió Cálix.
El diputado explicó que la bancada liberal decidió no respaldar de manera apresurada la propuesta que había sido presentada anteriormente y optó por desarrollar un documento propio, con la participación de especialistas y el análisis de las experiencias de otros países de Centroamérica.
“El PL se ha tardado, pero el tiempo ha valido la pena”, afirmó.
Según Cálix, el análisis realizado por los liberales concluyó que Honduras se encuentra rezagada en materia de reformas al subsector eléctrico frente a otros países de la región. Mencionó como ejemplos a Guatemala, que realizó su reforma hace aproximadamente tres décadas, y Nicaragua, que también atravesó un proceso de transformación de su sistema eléctrico.
ENEE seguiría siendo propiedad del Estado
Uno de los principales componentes de la propuesta liberal es impedir que la ENEE pueda convertirse en una sociedad anónima de capital variable. Cálix argumentó que ese modelo podría abrir la posibilidad de transferir acciones y modificar la propiedad de la empresa.
“La sociedad anónima tiene una peculiaridad, es que se emiten las acciones y luego se pueden endosar sin mayor esfuerzo y además nadie sabe a quién se le endosan”, explicó.
Frente a ese escenario, el Partido Liberal propone que la ENEE continúe siendo completamente estatal y que la legislación establezca mecanismos para impedir la venta o transferencia de sus activos y acciones.
“La ENEE es pública y todo lo que se haga con la ENEE seguirá siendo del Estado de Honduras completamente”, enfatizó Cálix.
La iniciativa contempla transformar a la actual ENEE en la empresa matriz de un holding estatal integrado por tres subsidiarias especializadas en generación, transmisión y distribución de energía.
Competencia en licitaciones y medidas contra el hurto de energía
La propuesta liberal también contempla modificar el esquema de futuras licitaciones para permitir una mayor competencia entre los participantes. Cálix sostuvo que este mecanismo podría contribuir a reducir los costos de generación y, posteriormente, las tarifas eléctricas.
“Es lo único que va a garantizar una disminución en el bolsillo, una disminución en la factura, un alivio al bolsillo”, sostuvo.
Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es el combate al hurto de energía eléctrica, considerado por Cálix como uno de los principales problemas financieros que enfrenta la ENEE.
El jefe de bancada liberal señaló que esta práctica no solamente ocurre entre personas de bajos ingresos, sino también entre ciudadanos y empresarios con capacidad económica que evaden el pago del servicio.
“Estas personas no solo tienen que pagar, sino que tienen que pagar por eso; tienen que ir presas por estarle robando al Estado”, manifestó.
La propuesta busca establecer mecanismos para enfrentar las pérdidas asociadas al hurto de energía y mejorar los ingresos de la estatal eléctrica.
Estado asumiría inicialmente la deuda de la ENEE
Otro de los aspectos centrales del proyecto es el tratamiento de la deuda acumulada de la ENEE, que Cálix cifró en aproximadamente 120 mil millones de lempiras.
A diferencia de planteamientos anteriores, que contemplaban distribuir el pasivo entre las nuevas subsidiarias, el Partido Liberal propone que sea el Estado el que absorba inicialmente la deuda.
Con este esquema, las nuevas empresas comenzarían sus operaciones sin cargar directamente con el pasivo acumulado de la ENEE. El proyecto contempla un período de gracia de 10 años, después del cual las subsidiarias comenzarían a pagar al Estado la deuda asumida.
La propuesta busca que las nuevas empresas puedan operar, generar ingresos y, posteriormente, contribuir a la recuperación de los recursos públicos.
Cálix también cuestionó el documento que había sido presentado anteriormente y aseguró que la bancada liberal no está de acuerdo con esa propuesta porque, a su criterio, dejaba abierta la posibilidad de una privatización de la ENEE.
“No estamos de acuerdo con el anterior documento porque dejaba abierta la posibilidad o de una privatización inmediata”, afirmó.
El diputado sostuvo además que la ENEE podría competir en desventaja frente a empresas privadas si continúa sometida a determinadas restricciones y procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
Por esa razón, la propuesta liberal busca establecer un marco legal que mantenga a la estatal como una empresa 100 % pública y que, al mismo tiempo, le permita competir en condiciones más favorables dentro del mercado eléctrico.
La iniciativa será presentada este martes 11 de agosto ante el Congreso Nacional y quedará a consideración de la bancada del partido de gobierno y de las demás fuerzas políticas representadas en el Legislativo.
De acuerdo con Cálix, los objetivos centrales de la propuesta son reducir las pérdidas de la ENEE, combatir el hurto de energía, ordenar el funcionamiento del subsector eléctrico y crear condiciones para que los usuarios puedan beneficiarse de una eventual reducción en las tarifas.