Aduanas Honduras consolida su transformación digital como pilar de la República Digital

Tegucigalpa, Honduras-. La modernización de la Administración Aduanera de Honduras se ha convertido en uno de los ejemplos más representativos de cómo el Estado hondureño avanza hacia un modelo de gestión pública más digital, transparente y eficiente. Este proceso se integra de forma directa a los proyectos de República Digital y Estado Abierto, ejes centrales del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La digitalización de los procesos aduaneros ha permitido transformar operaciones históricamente burocráticas en trámites ágiles, seguros y trazables. Bajo el Plan de Modernización 2023–2026, la Administración Aduanera construye una institución íntegra, moderna y eficiente, capaz de recaudar tributos con transparencia y de financiar programas sociales que impactan directamente en el desarrollo del país. Este enfoque incorpora principios fundamentales del Estado Abierto, como la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el combate frontal a la corrupción, fortaleciendo la confianza pública en la gestión aduanera.

“La modernización de la Administración Aduanera se integra plenamente a los proyectos de República Digital y Estado Abierto mediante la digitalización de procesos, la transparencia y la facilitación del comercio, transformando institucionalmente nuestras operaciones para ser más eficientes, confiables y alineadas a los ejes estratégicos del Gobierno”, afirmó el director de Aduanas, Fausto Cálix.

Transformación digital con impactos concretos

Entre los principales logros del período 2022–2026 destaca la implementación de tecnologías que han revolucionado la atención al obligado tributario y a los usuarios del sistema aduanero. El programa Aduanas Sin Papeles permitió digitalizar 5.39 millones de declaraciones, generando un ahorro superior a 970 millones de hojas de papel, con un impacto ambiental significativo y una reducción sustancial de la carga administrativa. Este proyecto pasó de utilizar 10 tabletas a 179 dispositivos distribuidos en 12 aduanas y 18 depósitos a nivel nacional, impulsando la transición hacia trámites completamente electrónicos. A ello se suma la incorporación de la Firma Electrónica Avanzada, integrada a finales de 2025 en procesos administrativos y gerenciales, eliminando la burocracia física y acelerando la toma de decisiones internas. Otro avance clave es la Declaración Jurada de Viajero en línea, que redujo el tiempo de atención de 15 minutos a solo 60 segundos, mejorando significativamente la experiencia del ciudadano. "La tecnología ha fortalecido la confianza de importadores, exportadores y de la ciudadanía, al hacer los procesos más transparentes, seguros y predecibles; cada trámite ahora es trazable y verificable, lo que elimina opacidades y reduce la discrecionalidad", destacó Fausto Cálix.

Fronteras más ágiles

Uno de los pilares de la modernización aduanera ha sido la integración estratégica con 16 instituciones del Estado, entre ellas SAR, SENASA, BCH, Desarrollo Económico, SEFIN y la Oficina de Protección al Consumidor. Esta interconexión digital ha permitido una reducción promedio del 40 % en los tiempos de despacho y un ahorro del 25 % en costos para importadores y exportadores. Un ejemplo emblemático es la inspección conjunta Aduanas/SENASA, que redujo los tiempos de atención para productos perecederos de 8 días a 1.6 días, garantizando la inocuidad, calidad sanitaria y facilitando el acceso a mercados internacionales, especialmente para el sector agroexportador. A nivel regional, herramientas como la DUCA-F y la Declaración Anticipada de Mercancías han transformado los controles fronterizos. En puntos como El Amatillo y El Poy, los controles pasaron de horas a tan solo 15 segundos, posicionando a Honduras como uno de los sistemas aduaneros más rápidos y eficientes de Centroamérica.

Puerto Cortés, competitividad y fortalecimiento