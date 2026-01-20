Unas 200 secadoras impulsan el futuro de 4,000 familias rurales

Son unas 200 secadoras solares las que se han puesto a disposición y beneficio de cooperativas cafetaleras para apoyar a 4,000 familias hondureñas a nivel nacional. Las cooperativas seleccionadas fueron priorizadas por su vulnerabilidad económica y su potencial asociativo. Al fortalecer sus capacidades, el país mejora su balanza comercial agrícola, asegurando un futuro más próspero para el sector cafetalero.

Tegucigalpa, Honduras.- El rostro de la caficultura hondureña está cambiando. Lo que antes era una lucha agotadora contra el clima y el esfuerzo físico extremo, hoy se transforma en una actividad técnica y eficiente. La visión de desarrollo del campo cafetalero ha sido una prioridad para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro junto con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ( SAG ) a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible(Pronaders), con la introducción de secadoras solares para optimizar la calidad del grano, y redefinir el papel de las familias en la economía rural.

Para el productor rural, la dignidad del trabajo diario se traduce en herramientas que le quitan peso de encima. Tradicionalmente, el secado dependía de la exposición total a la intemperie, obligando al productor a vigilar el cielo las 24 horas. Mientras que, con la tecnología de secado solar, la jornada deja de ser una batalla.

De acuerdo a Luis Hernández, gerente técnico, de Pronaders, son varios los beneficios que recibe el productor con las secadoras solares. “Protección total para trabajar sin importar si hay lluvia, sol abrasador o frío extremo. Mejor salud y energía, al reducir el esfuerzo físico y la exposición al clima, el productor conserva energía para su familia y mejora su calidad de vida. Así como menos tiempo dedicado al “requinto” (movimiento manual constante del café) para mayor control sobre el proceso y mejores ingresos al evitar contaminantes externos".

Tal como la experiencia de la Cooperativa de Fe y Esperanza Honduras, ubicada en San Marquitos, Orica, que han logrado un incremento significativo en los ingresos de sus productores. Antes de contar con la secadora, el café se comercializaba sin un proceso adecuado de secado, alcanzando un precio aproximado deL6,500 por saco. Ahora con la implementación de la tecnología de secado solar, el mismo producto ahora se vende en L7,000 por saco, reflejando una mejora en los ingresos familiares.

Adicionalmente, al entregar el café húmedo, los productores eran penalizados con el descuento de una libra por saco, una práctica que reducía aún más su rentabilidad. Gracias al secado adecuado, esta penalización ha sido eliminada, fortaleciendo la calidad del producto y garantizando un pago justo por el esfuerzo del productor.

La tecnología también ha abierto una puerta histórica para la equidad en las cooperativas. Las mujeres y los jóvenes ya no son solo apoyo en el campo; ahora son los motores de la transformación. “Al contar con sistemas de secado controlados, estos grupos están asumiendo roles de liderazgo y gestión. Ahora deciden cómo se implementa la tecnología y cómo se comercializa el producto final”, nos explica Hernández.