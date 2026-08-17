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Capturan a hondureño solicitado en extradición por asesinato en Estados Unidos

El hondureño es señalado por las autoridades estadounidenses como sospechoso del asesinato de la ciudadana guatemalteca María Bernarda Popol Guerra, de 23 años

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 07:14
Capturan a hondureño solicitado en extradición por asesinato en Estados Unidos

El detenido fue identificado como Darwin David Espinal del Cid.

 Foto: Cortesía MP

Choluteca, Honduras.-Un hondureño requerido en extradición por un caso de asesinato registrado en territorio estadounidense, fue capturado la mañana de este lunes por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El detenido fue identificado como Darwin David Espinal del Cid, quien es señalado por las autoridades estadounidenses como sospechoso del asesinato de la ciudadana guatemalteca María Bernarda Popol Guerra, de 23 años.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el cuerpo de la joven fue localizado en Telford Borough, en el condado de Bucks, Pensilvania.

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La captura se ejecutó como parte de las acciones de coordinación entre las autoridades hondureñas y estadounidenses para ubicar y detener a personas requeridas por la justicia de Estados Unidos.

Tras su captura en el municipio de Pespire, Espinal del Cid fue trasladado hacia Tegucigalpa, donde será puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

El detenido deberá comparecer ante las instancias correspondientes, que continuarán con el procedimiento establecido para determinar su situación jurídica y dar seguimiento al proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Popol Guerra ni sobre las investigaciones desarrolladas en Pensilvania.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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