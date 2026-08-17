Capturan a hondureño solicitado en extradición por asesinato en Estados Unidos

Choluteca, Honduras.-Un hondureño requerido en extradición por un caso de asesinato registrado en territorio estadounidense, fue capturado la mañana de este lunes por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El detenido fue identificado como Darwin David Espinal del Cid, quien es señalado por las autoridades estadounidenses como sospechoso del asesinato de la ciudadana guatemalteca María Bernarda Popol Guerra, de 23 años.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el cuerpo de la joven fue localizado en Telford Borough, en el condado de Bucks, Pensilvania.