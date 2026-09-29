Precio del dólar este 30 de septiembre: lempira baja ligeramente frente al dólar

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este miércoles-30 de septiembre- se fijó en una tasa de compra de L. 26.8937 y una tasa de venta de L. 27.0282, de acuerdo con los datos del Banco Central de Honduras (BCH).
En comparación con el martes 29 de septiembre, cuando la compra se ubicó en L. 26.8962 y la venta en L. 27.0307, ambas tasas disminuyeron L. 0.0025.
El ajuste representa una baja en la cotización del dólar frente al lempira.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra corresponde al valor de referencia utilizado para la adquisición de dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al valor al que se ofrece la divisa.
Por esta razón, ambas cotizaciones presentan una diferencia en el tipo de cambio publicado por el BCH.
La evolución del dólar durante la semana
Los datos del BCH muestran que el lunes 28 de septiembre la tasa de compra fue de L. 26.8935 y la venta de L. 27.0280.
El martes 29 subieron a L. 26.8962 y L. 27.0307, respectivamente.
Para este miércoles 30, ambas cotizaciones registran una baja de L. 0.0025 frente al martes, con lo que retornan a niveles ligeramente superiores a los registrados al inicio de la semana.