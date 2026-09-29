Precio del dólar este 30 de septiembre: lempira baja ligeramente frente al dólar

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar para este miércoles-30 de septiembre- se fijó en una tasa de compra de L. 26.8937 y una tasa de venta de L. 27.0282, de acuerdo con los datos del Banco Central de Honduras (BCH).

En comparación con el martes 29 de septiembre, cuando la compra se ubicó en L. 26.8962 y la venta en L. 27.0307, ambas tasas disminuyeron L. 0.0025.

El ajuste representa una baja en la cotización del dólar frente al lempira.