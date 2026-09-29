Le dijeron que iban a comprarle una gallina: Asesinan a mujer dentro de su vivienda en Guaimaca

Guaimaca, Honduras.- Una mujer de 64 años fue asesinada en su propia vivienda, ubicada en la aldea Santa Inés de Guaimaca, Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Jesús Herrera, quien habría sido atacada a disparos por un hombre.

De acuerdo con información preliminar, un hombre llegó hasta la vivienda de Herrera y le dijo que iba a comprarle una gallina. Posteriormente, le habría disparado en varias ocasiones.

La hoy occisa fue trasladada de emergencia al Hospital Bautista; sin embargo, minutos después de su ingreso se reportó su muerte.

El cuerpo de Herrera está siendo velado en Santa Inés, Guaimaca; sus familiares recibieron sus restos este martes 29 de septiembre luego de que le quitaran la vida el pasado lunes.