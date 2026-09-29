Le dijeron que iban a comprarle una gallina: Asesinan a mujer dentro de su vivienda en Guaimaca

Guaimaca, Honduras.- Una mujer de 64 años fue asesinada en su propia vivienda, ubicada en la aldea Santa Inés de Guaimaca, Francisco Morazán.
La víctima fue identificada como Jesús Herrera, quien habría sido atacada a disparos por un hombre.
De acuerdo con información preliminar, un hombre llegó hasta la vivienda de Herrera y le dijo que iba a comprarle una gallina. Posteriormente, le habría disparado en varias ocasiones.
La hoy occisa fue trasladada de emergencia al Hospital Bautista; sin embargo, minutos después de su ingreso se reportó su muerte.
El cuerpo de Herrera está siendo velado en Santa Inés, Guaimaca; sus familiares recibieron sus restos este martes 29 de septiembre luego de que le quitaran la vida el pasado lunes.
Cuerpo carbonizado
Los residentes de Guaimaca también se encuentran preocupados luego de que en el sector de Miraflores fuera hallado el cuerpo carbonizado de una persona.
En este segundo hecho, las autoridades aún no han logrado identificar a la víctima.
El cuerpo fue encontrado en una zona solitaria y montañosa el pasado lunes 28 de septiembre, alrededor del mediodía.
Se presume que la víctima era una persona del sexo masculino por algunas pertenencias que se hallaron en la zona.
Las autoridades no han brindado mayores detalles, pero en el sector se sentían olores putrefactos, por lo que se sospecha que el cuerpo tenía varios días en el lugar.