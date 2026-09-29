  1. Inicio
  2. · Sucesos

Le dijeron que iban a comprarle una gallina: Asesinan a mujer dentro de su vivienda en Guaimaca

Jesús Herrera, de 64 años, fue atacada a disparos dentro de su vivienda en la aldea Santa Inés, Guaimaca. Un hombre llegó con el pretexto de comprarle una gallina

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 13:59
Le dijeron que iban a comprarle una gallina: Asesinan a mujer dentro de su vivienda en Guaimaca

Jesús Herrera, de 64 años, fue atacada a disparos en su vivienda. El sospechoso habría llegado hasta el inmueble con el argumento de que compraría una gallina.

 Foto: Cortesía

Guaimaca, Honduras.- Una mujer de 64 años fue asesinada en su propia vivienda, ubicada en la aldea Santa Inés de Guaimaca, Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Jesús Herrera, quien habría sido atacada a disparos por un hombre.

De acuerdo con información preliminar, un hombre llegó hasta la vivienda de Herrera y le dijo que iba a comprarle una gallina. Posteriormente, le habría disparado en varias ocasiones.

La hoy occisa fue trasladada de emergencia al Hospital Bautista; sin embargo, minutos después de su ingreso se reportó su muerte.

El cuerpo de Herrera está siendo velado en Santa Inés, Guaimaca; sus familiares recibieron sus restos este martes 29 de septiembre luego de que le quitaran la vida el pasado lunes.

Capturan “Coyote” que cobraba $10 mil a migrantes que luego entregaba a criminales de México

Cuerpo carbonizado

Los residentes de Guaimaca también se encuentran preocupados luego de que en el sector de Miraflores fuera hallado el cuerpo carbonizado de una persona.

En este segundo hecho, las autoridades aún no han logrado identificar a la víctima.

Productores de Guaimaca son beneficiados con semilla e insumos para alimentar su ganado

El cuerpo fue encontrado en una zona solitaria y montañosa el pasado lunes 28 de septiembre, alrededor del mediodía.

Se presume que la víctima era una persona del sexo masculino por algunas pertenencias que se hallaron en la zona.

Las autoridades no han brindado mayores detalles, pero en el sector se sentían olores putrefactos, por lo que se sospecha que el cuerpo tenía varios días en el lugar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias