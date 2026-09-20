Hallan cadáver carbonizado de una mujer en Trujillo, Colón

Trujillo, Honduras.-El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado en las últimas horas de este domingo 20 de septiembre en las cercanías del cementerio de la comunidad de Chichihuite, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.

De acuerdo con informes preliminares y datos proporcionados por pobladores de la zona, la víctima respondería al nombre de Mariana Fúnez, quien residía en la vecina aldea de Chacalapa, también en Trujillo.

La mujer habría sido asesinada y, posteriormente, su cuerpo habría sido rociado con combustible y prendido en fuego, quedando completamente carbonizado. Además, según los reportes preliminares, presentaba la amputación de una de sus manos.

El hallazgo generó alarma entre los habitantes de la zona, debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y a la violencia del hecho.

Los equipos policiales y forenses se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias investigativas y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las autoridades también trabajan en la recopilación de evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el crimen y quiénes serían los responsables de la muerte de la mujer.

La investigación continúa para esclarecer el caso y determinar las circunstancias en las que la víctima perdió la vida.