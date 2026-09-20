Tenía varios impactos de bala: ¿qué se sabe del crimen de un hombre en la colonia Santa Bárbara?

Un hombre fue asesinado a balazos este domingo 20 de septiembre en la colonia Santa Bárbara de Comayagüela, a inmediaciones de la calle Los Alcaldes, en un hecho que mantiene bajo investigación a las autoridades. ¿Qué se sabe del crimen?
El cuerpo de la víctima quedó tendido en la esquina de una de las avenidas del sector, hasta donde llegaron elementos de la Policía Nacional luego de recibir la alerta sobre el crimen.
Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido establecida de manera oficial. El cadáver presentaba varias heridas provocadas por impactos de bala.
En la escena del crimen fueron encontrados al menos dos casquillos de bala, los cuales fueron asegurados por las autoridades como parte de las evidencias que podrían ayudar a esclarecer cómo ocurrió el ataque.
De acuerdo con los primeros reportes, se desconoce cómo se desarrollaron los hechos y quién o quiénes habrían atacado a la víctima. Tampoco se ha establecido oficialmente el motivo del crimen.
En la zona donde ocurrió el crimen existen varias cámaras de seguridad que podrían convertirse en una pieza importante para la investigación. Las autoridades deberán revisar las imágenes para establecer los movimientos registrados antes, durante y después del homicidio.
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y procedieron a acordonar la escena para evitar que las evidencias fueran alteradas mientras se realizaban las primeras diligencias.
Debido a la forma en que fue encontrado el cuerpo, los agentes atravesaron una patrulla policial en el sector mientras el personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver.
Equipos de Medicina Forense también llegaron a la colonia Santa Bárbara para realizar el levantamiento y trasladar el cuerpo hasta la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa.
La víctima vestía una calzoneta beige, una camisa café y tenis, según pudo constatar el equipo de EL HERALDO que se desplazó hasta la escena. El cuerpo será sometido a la autopsia correspondiente como parte del proceso de identificación.