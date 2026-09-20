Maniatado y con heridas en la cabeza: Josué Meza, taxista VIP, hallado muerto dentro de su carro

Un vehículo Honda Civic color azul permaneció estacionado durante varias horas en una gasolinera del sector de El Sauce, en el anillo periférico de Tegucigalpa, sin levantar mayores sospechas, hasta que durante la madrugada se observó que había restos de sangre.
El automóvil habría sido dejado en el establecimiento alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado 19 de septiembre. Con el paso de las horas, nadie se acercó al vehículo, mientras permanecía estacionado en las instalaciones de la gasolinera.
Fue durante la madrugada cuando se observó que aparentemente salía sangre por una de las puertas del Honda Civic. Rápidamente se dio alerta a las autoridades para que realizaran una inspección.
Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que dentro del vehículo se encontraba el cuerpo sin vida de un joven. La víctima estaba en el interior del automóvil y tenía las manos y los pies atados.
El fallecido fue identificado como Josué Alejandro Meza Bejarano, de 22 años, residente en la colonia La Travesía de Tegucigalpa, quien se dedicaba a trabajar como taxista VIP.
El cuerpo de la víctima se encontraba en la parte trasera del vehículo. Por una de las puertas del automóvil se observaba sangre, mientras que durante la noche se registraron fuertes lluvias en Tegucigalpa.
De manera preliminar, se presume que al joven le habrían quitado la vida en otro sector y posteriormente habrían abandonado el vehículo en la gasolinera ubicada en el anillo periférico, a la altura de El Sauce.
El cuerpo presentaba aparentes signos de violencia, por lo que la escena fue acordonada mientras los equipos correspondientes realizaban las primeras diligencias para documentar las condiciones en las que fue encontrado el joven.
Los investigadores comenzaron a recopilar información sobre los movimientos del vehículo y de las personas que pudieron haber llegado hasta la gasolinera. También se revisan las cámaras de vigilancia de la zona como parte de las pesquisas para establecer qué ocurrió antes y después de que el automóvil fuera abandonado.
Presuntamente, la víctima presentaba heridas cortopunzantes en la cabeza. Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó hasta la morgue de Tegucigalpa, donde se realizarán los procedimientos correspondientes y se espera que sus familiares puedan reclamarlo.