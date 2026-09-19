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Sicarios tocaron la puerta y le dispararon en la cabeza: Crimen de Kimberly en la 28 de Marzo

Un disparo en la cabeza acabó con la vida de Kimberly Paola Núñez durante la noche del 18 de septiembre. ¿Qué se sabe del crimen en la colonia 28 de Marzo?

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 09:51
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Kimberly Paola Núñez, de 24 años, fue asesinada a balazos dentro de una vivienda ubicada en la colonia 28 de Marzo, en Tegucigalpa

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con la información preliminar, la joven se encontraba dentro del inmueble cuando ocurrió el ataque. Los primeros indicios apuntan a que los agresores habrían llegado hasta la vivienda y tocaron a la puerta antes de ingresar.

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Una vez dentro de la casa, los atacantes se dirigieron hacia Kimberly Paola y le dispararon. El cuerpo de la jovencita tenía un impacto de bala en la cabeza.

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Tras cometer el crimen, los responsables huyeron de la vivienda y dejaron a la joven sin vida en el interior.

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Minutos después, equipos de investigación se desplazaron hasta el lugar para recopilar evidencias y obtener información que permita establecer con mayor precisión cómo ocurrió el homicidio y quiénes participaron en el mismo.

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Las autoridades también localizaron dentro de la vivienda a una menor de 15 años, quien fue retenida para efectos de investigación.

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Por su parte Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo de Kimberly Paola Núñez para trasladarlo a la morgue, donde se practicarán los procedimientos correspondientes.

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Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también trabajan en la recopilación de testimonios y otros elementos que puedan ayudar a identificar a los responsables.

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Hasta ahora, las autoridades no han precisado cuántas personas se encontraban dentro de la vivienda cuando ocurrió el crimen, registrado la noche del pasado 18 de septiembre.

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De igual manera, las autoridades no han brindado una posible hipótesis sobre el móvil del asesinato de Kimberly Paola Núñez.

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