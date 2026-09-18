Prisión preventiva para cinco capturados con 899 kilos de cocaína en La Mosquitia

Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento a cinco hombres detenidos con 899 kilogramos de cocaína en La Mosquitia.
Los detenidos son los colombianos Anival Garrido Contreras, Dalver Córdoba Castro, John Jader Días Altamiranda y Rosdy Eduardo Jiménez Fuentes, así como el hondureño Florencio Gómez Pincian, imputados del delito de tráfico de drogas agravado.
El portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo, explicó que el operativo se concretó mediante el intercambio de información entre las autoridades hondureñas y agencias de seguridad internacionales.
"La operación fue posible gracias al intercambio de información entre la ATIC y agencias internacionales, particularmente la Armada de Colombia, que habría detectado la embarcación y compartido la información con las autoridades hondureñas", aseguró Galindo.
Cuando fueron interceptados, las cinco personas arrojaron la evidencia al mar e intentaron escapar, pero fueron requeridos por las autoridades, que posteriormente recuperaron los 36 fardos.
La lancha, equipada con cuatro motores de 300 caballos de fuerza, fue ubicada a 30 millas náuticas al norte de la barra de Patuca y, según las Fuerzas Armadas, procedía de América del Sur.
Las autoridades informaron que los empaques estaban rotulados como “NASA”, “Casino”, “R” y otro escudo no identificable.
Una parte de los paquetes -envueltos en plástico azul, negro y gris- solo venían identificados con una especie de escudo aparentemente rodeado de alas. En el centro del logotipo se observaba color rojo en unos y en otros color verde.
Autoridades confirmaron que los cinco detenidos, junto con el alijo, fueron trasladados en helicóptero a la capital, para ponerlos a disposición del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Mientras los cinco imputados permanecen bajo prisión preventiva, la audiencia preliminar fue programada para el 14 de octubre a las 9:00 de la mañana. La evidencia es parte fundamental en este caso.