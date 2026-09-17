El desgarrador adiós de la novia de David Argueta: "¿Por qué me dejaste sola?"

El creador de contenido David Argueta fue asesinado el pasado 15 de septiembre en la colonia La Peña, de la capital. Su muerte ha causado gran conmoción en su familia y seguidores, pero también en Sofía Zepeda, quien era su novia. Tras las diversas teorías sobre el lamentable crimen, la joven optó por romper el silencio. ¿Qué dijo? A continuación, los detalles.