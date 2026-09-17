El desgarrador adiós de la novia de David Argueta: "¿Por qué me dejaste sola?"

El creador de contenido David Argueta fue asesinado el pasado 15 de septiembre en la colonia La Peña, de la capital. Su muerte ha causado gran conmoción en su familia y seguidores, pero también en Sofía Zepeda, quien era su novia. Tras las diversas teorías sobre el lamentable crimen, la joven optó por romper el silencio. ¿Qué dijo? A continuación, los detalles.
A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió historias donde se le ve a ella y a David disfrutando de momentos románticos, imágenes que ahora se han convertido en un recordatorio doloroso tras el fatal desenlace.
"¿Por qué me dejaste solita, David?", manifestó Sofía en una de sus historias de Instagram.
En otras historias compartió cuáles fueron sus últimas conversaciones con David a través de WhatsApp, dejando entrever el cariño que se tenían y el respeto con el que se trataban.
David perdió la vida de varios disparos la noche del reciente 15 de septiembre, luego de ser atacado por desconocidos en un sector de La Peña, en Tegucigalpa.
En un primer momento se manejó la versión de que el joven se encontraba visitando a su abuela en esa zona, pero esa información fue descartada horas después.
A través de una cuenta de redes creada recientemente, se dio a conocer que la versión inicial no correspondía con lo ocurrido. Según ese relato, David residía en la colonia Concepción de la capital.
De acuerdo con la misma publicación, al momento del ataque armado, David salía de la casa de una mujer con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente un mes, y fue justo frente a esa vivienda donde ocurrió el hecho.
La cuenta también señaló que, según la información que manejan, la mujer no se encontraba en el lugar en el momento del crimen.
Tras las polémicas publicaciones, usuarios de redes comenzaron a dejar mensajes en contra de Sofía, dejando entrever que pudo haber estado implicada en el hecho. Sin embargo, la joven aseguró que nunca tuvo relación con lo sucedido y que jamás le habría deseado ningún daño a David.
En sus publicaciones, Zepeda pidió respeto por su dolor y por el de las familias, y afirmó que solo quienes vivieron la relación conocen la verdad de lo que realmente pasó entre ambos.
En su más reciente historia de Instagram, Sofía compartió la fotografía tras el entierro de David Argueta, sus restos ya descansan en paz. Mientras tanto, la Policía Nacional confirmó la captura de dos presuntos sospechosos vinculados al crimen. Sin embargo, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del ataque.