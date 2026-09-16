“Faltan 3 por matar”: hallan cabeza humana en Yoro y la Policía busca el resto del cuerpo

La cabeza de un hombre fue hallada en El Progreso, Yoro. La Policía Nacional continúa con la búsqueda del resto del cuerpo para avanzar en la identificación de la víctima y esclarecer el crimen.
El hallazgo se registró en la colonia Flores de Mayo, en El Progreso, Yoro. Junto a la cabeza fue encontrada una pancarta con el mensaje: “Todo bolo que ande robando lo mataremos. Jugaremos pelota. Van 2, faltan 3”.
El subcomisionado César Ruiz se pronunció sobre el hecho y explicó que Medicina Forense realizó una estimación sobre el tiempo que habría transcurrido desde la muerte.
“Al consultar a Medicina Forense sobre hace cuánto tiempo pudo haber ocurrido el hecho, basándose en las características físicas y en las lesiones que presentaba el mismo, se ha estimado un tiempo aproximado de 10 días”, explicó Ruiz.
A partir de ese dato, los investigadores han revisado los reportes de personas desaparecidas registrados durante los días previos a la fecha estimada del crimen, con el objetivo de establecer la identidad de la víctima.
Según Ruiz, el mensaje que fue dejado junto a la cabeza “hace referencia a otras víctimas ya existentes y futuras víctimas”.
“Sí sabemos, por el tipo de herida que presenta, que fue realizada con arma blanca”, detalló el subcomisionado.
“Por el tipo de mensaje, yo diría que está orientado a infligir temor a un grupo o a personas específicas. Sí representa un reto para la Policía porque, al solamente tener parte del cuerpo, tenemos que buscar un mecanismo que nos ayude a identificar de quién se trata y, a partir de allí, establecer sus antecedentes o tener una perfilación completa para conocer a qué se dedicaba esta persona”, explicó Ruiz.
Las autoridades reconocen que tienen un arduo trabajo por delante, debido a que únicamente fue localizada la cabeza de la víctima, situación que dificulta establecer su identidad. Hasta el momento, las autoridades aseguran que no han realizado ningún levantamiento relacionado con el caso, pese a que en la nota encontrada se hace referencia a que “van dos” y “faltan tres”.
La cabeza de la víctima fue hallada en una zona boscosa de El Progreso, Yoro. Las autoridades presumen que el hecho habría ocurrido hace aproximadamente 10 días y continúan con las investigaciones para identificar a la víctima y determinar quiénes estarían detrás del crimen.