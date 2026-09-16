“Faltan 3 por matar”: hallan cabeza humana en Yoro y la Policía busca el resto del cuerpo

“Por el tipo de mensaje, yo diría que está orientado a infligir temor a un grupo o a personas específicas. Sí representa un reto para la Policía porque, al solamente tener parte del cuerpo, tenemos que buscar un mecanismo que nos ayude a identificar de quién se trata y, a partir de allí, establecer sus antecedentes o tener una perfilación completa para conocer a qué se dedicaba esta persona”, explicó Ruiz.